«Мозг учится через труд». Как трудовое воспитание влияет на развитие у школьников воли и интеллекта

С этого учебного года в российские школы вернули трудовое воспитание Фото: Олег УКЛАДОВ

С этого учебного года в российские школы вернули трудовое воспитание. Принятый Госдумой закон предусматривает обязанность школьников трудиться с учетом возрастных особенностей - сажать деревья на пришкольной территории, помогать в библиотеке, шить театральные костюмы и др. Нововведение родители восприняли по-разному. Кто-то обрадовался, что вернулись советские традиции, кто-то возмутился, ведь дети - не бесплатная рабсила. О том, что стоит за трудовым воспитанием и как это отражается на школьниках, рассказала «КП» барнаульский детский психолог Виолетта Давыденко.

По словам специалиста, труд – важный аспект в обучении и всестороннем развитии ребенка, в том числе в интеллектуальном плане.

– Мозг учится через труд выполнять работу качественно, стараться, ведь результат виден сразу. Ребенок учится выстраивать последовательность действий, исправлять ошибки, обращаться за помощью, – говорит Виолетта Давыденко.

Полученный через труд навык приходить к результату и исправлять ошибки в итоге позитивно сказывается на учебе. Кроме того, по словам психолога, труд влияет и на развитие волевых качеств.

– Когда у ребенка развивают силу воли, ему помогают адаптироваться к разным сложным условиям жизни. А когда развивается сила воли? Когда мы делаем то, что не хочется делать. В своей практике я вижу, что часто детей полностью освобождают от домашних обязанностей. Хорошо, если ребенок хотя бы в своей комнате убирается. Родители предпочитают сделать все сами – так быстрее и проще. Но если ребенка вовлекают в процесс, он становится более жизнеспособным в других обстоятельствах. Труд тесно связан и с интеллектуальной, и с волевой сферой, и очень правильное, что трудовое воспитание ввели обратно, – считает Виолетта Давыденко.

Возвращение трудового воспитания, по мнению депутатов Госдумы, поможет современным детям развить бытовые навыки, необходимые в жизни. Кроме того, по словам одного из авторов законопроекта Ольги Казаковой, у них будет с ранних лет «формироваться чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат».

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