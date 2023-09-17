Мозг начинает отдыхать только через 3 часа. Как гаджеты влияют на сон детей

При ненормированном использовании гаджетов ребенок может жаловаться на утомляемость и упадок сил Фото: Олег УКЛАДОВ

С началом учебного года у школьников повышается нагрузка, отчего ребенок может жаловаться на утомляемость и упадок сил. Однако причина не всегда только в объеме домашних заданий. Оказывается, незаметно из ребенка высасывает силы свет смартфона. Из-за гаджетов школьник может не успевать заряжать собственную батарейку. При этом необязательно ночи напролет листать ленту. Как рассказала «Комсомолке» барнаульский детский психолог Виолетта Давыденко, излучение от экрана продолжает влиять на мозг даже тогда, когда ребенок уже спит.

– Если перед сном ребенок сидел в телефоне, то его мозг начнет отдыхать только через три часа после того, как он уснет, – говорит психолог. – Когда мы смотрим на распечатанный текст, то видим отраженный свет. У экрана – излучающий свет, он приводит зрительные центры мозга в состояние возбуждения, которое распространяется на соседние области, отвечающие за коммуникацию, формирование ценностей и выстраивание перспективы жизни. В результате ребенок не может построить свои мечты и мотивировать себя, у него угасает ценность дружбы, снижается творческий потенциал. Возбуждение от излучающего света экрана монитора спадает только через два-три часа после того, как мы перестали смотреть на экран.

По словам психолога, перенапряжение может сказываться не только на успеваемости, но и на коммуникативных способностях ребенка, его интересу к окружающему миру и другим людям. Особо это критично для первоклассников, у которых еще только идет адаптация к школе.

Отбирать гаджету и запрещать ребенку пользоваться интернетом не надо. Специалист советуют родителям подавать пример.

– Если родители используют соцсети для развлечения, то ребенок тоже начинает так развлекаться, потому что ему скучно. Если родители используют интернет для работы, например, мама-кондитер и выставляет в соцсети свои торты, то дети учатся использовать время в интернете для дела. На консультациях я рассказываю, как ребенка научить пользоваться интернетом для повышения интеллектуального уровня, развития навыков, - говорит Виолетта Давыденко.

Вечернее время психолог советует уделить общению с ребенком – обсудить прошедший день, почитать вместе книгу, поиграть в настольные игры, собрать портфель в школу, навести порядок.

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