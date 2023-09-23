Потеряно около 40 голов: на Алтае ударом молнии погубило целое стадо овец

Молния ударила в дерево на горе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай молния ударила в дерево и погубила целое стадо овец. Жуткое видео с лежащими на земле десятками трупов животных снял местный пастух. Ролик выложили в телеграм-канале «Алтайский звонарь».

- По народному календарю последняя гроза должна прогреметь 14 сентября. Но приметы нынче не сбылись. Подписчик из Дьектиека прислал видео о вчерашнем происшествии, когда на горе молнией погублено стадо овец, - пишут в телеграм-канале.

Ущерб подсчитывается. Фото: скриншот с видео из паблика «Алтайский звонарь»

ЧП произошло в Шебалинском районе. По всей видимости, животные погибли по время выпаса на горе. Молния ударила в дерево и погубила скот. По словам автора видео, погибли примерно 38-40 голов. На месте работает специалист ветеринарной станции, чабаны подсчитывают число жертв природной стихии.

Напомним, похожий случай произошел в прошлом году в алтайском селе Усть-Таловка. Молния убила сразу двух коров. От «небесного электричества» страдают и люди. Так, в Барнауле молния проникла в дом к семье в поселке Спутник через вентиляционную трубу - вошла через нее, и вырвалась из стены в комнате. Вместе с тем сожгла три телевизора и подпалила крышу.

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