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Происшествия22 сентября 2023 11:05

Приказал подруге стереть кровь. На Алтае пьяный ревнивец убил соперника и хотел утопить труп в Катуни

В Республике Алтай ревнивец пойдет под суд за убийство
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
Следком завершил расследование. Скриншот видео СУ СК по Республике Алтай

Следком завершил расследование. Скриншот видео СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Онгудай, обвиняемого в убийстве. Следствием установлено, что поздним вечером 28 июня он выпивал дома со знакомой девушкой и тремя приятелями. Будучи в изрядном подпитии, хозяин приревновал девушку к одному из гостей. В ходе разразившегося пьяного конфликта разъяренный ревнивец схватил кухонный нож и двумя ударами в грудь убил знакомого, с которым пару часов назад выпивал за здоровье.

Испуганная подруга, боясь за свою жизнь после выполняла все приказания убийцы. Налила воду, отмыла кровь с пола, вытерла полотенцем кровь с ножа. Мужчина в это время завернул тело в ковер и обмотал скотчем, намереваясь на следующий день сбросить его в Катунь.

Протрезвевшие от шока собутыльники снова налили себе спиртного. Все это время испуганная женщина ждала удобного случая чтобы убежать. Наконец, дождавшись, когда хозяин дома отвлечется, на всех парах рванула к соседям и от них сразу позвонила в полицию.

Когда полиция подъехала к месту преступления, убийца и один из его приятелей спали мертвецким сном прямо в одной комнате с трупом. Еще один собутыльник продолжал выпивать за столом на кухне.

На видео, предоставленном пресс-службой СУ СК России по Республике Алтай, следователь на месте происшествия описывает обстановку: пятно крови на ковре, на стиральной машинке лежит скомканное розовое полотенце с пятнами крови, рядом кухонный нож с синей ручкой, на кухонном столе следы застолья, закончившегося смертельными разборками.

Обвиняемый в убийстве сначала вину не признавал. Потом раскаялся, сожалел, что только с работой утряслось, а тут пьянка до убийства довела… Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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