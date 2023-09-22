Приказал подруге стереть кровь. На Алтае пьяный ревнивец убил соперника и хотел утопить труп в Катуни

Следком завершил расследование. Скриншот видео СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Онгудай, обвиняемого в убийстве. Следствием установлено, что поздним вечером 28 июня он выпивал дома со знакомой девушкой и тремя приятелями. Будучи в изрядном подпитии, хозяин приревновал девушку к одному из гостей. В ходе разразившегося пьяного конфликта разъяренный ревнивец схватил кухонный нож и двумя ударами в грудь убил знакомого, с которым пару часов назад выпивал за здоровье.

Испуганная подруга, боясь за свою жизнь после выполняла все приказания убийцы. Налила воду, отмыла кровь с пола, вытерла полотенцем кровь с ножа. Мужчина в это время завернул тело в ковер и обмотал скотчем, намереваясь на следующий день сбросить его в Катунь.

Протрезвевшие от шока собутыльники снова налили себе спиртного. Все это время испуганная женщина ждала удобного случая чтобы убежать. Наконец, дождавшись, когда хозяин дома отвлечется, на всех парах рванула к соседям и от них сразу позвонила в полицию.

Когда полиция подъехала к месту преступления, убийца и один из его приятелей спали мертвецким сном прямо в одной комнате с трупом. Еще один собутыльник продолжал выпивать за столом на кухне.

На видео, предоставленном пресс-службой СУ СК России по Республике Алтай, следователь на месте происшествия описывает обстановку: пятно крови на ковре, на стиральной машинке лежит скомканное розовое полотенце с пятнами крови, рядом кухонный нож с синей ручкой, на кухонном столе следы застолья, закончившегося смертельными разборками.

Обвиняемый в убийстве сначала вину не признавал. Потом раскаялся, сожалел, что только с работой утряслось, а тут пьянка до убийства довела… Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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