Фото с места ДТП Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Авария произошла на переулке Казанцевых, в районе дома № 58, под путепроводом. Автобус столкнулся с мусоровозом. Точное число пострадавших не известно: одни источники сообщают о шести, другие о семи пострадавших.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Осуществляются регулировочно-распорядительные действия. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

По официальному сообщению ГИБДД, автобус следовал по маршруту «Бийск-Белокуриха». Авария произошла около 14:10 часов.

Фото с места ДТП Фото: Прокуратура Алтайского края

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, по поручению прокурора региона Антона Германа по данному факту проводится проверка, в ходе которой выяснят, как соблюдаолсь законодательство о безопасности дорожного движения. Если будут основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото с места ДТП Фото: Прокуратура Алтайского края

По последней информации, за помощью к медикам обратились десять человек. По информации минздрава всем была оказана помощь на месте, только двое человек были доставлены в больницу. Один из них после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечений, второй человек - дообследуется, он находится в состоянии средней степени тяжести.

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