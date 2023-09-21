«Учителя выбежали, все были в шоке». В Барнауле прощаются с девочкой, которая погибла в ДТП у школы

Местные жители несут цветы и игрушки

В Барнауле 21 сентября прощаются с восьмилетней девочкой, погибшей в страшном ДТП. На улице Радужной в поселке Борзовая Заимка, где произошла трагедия, появился стихийный мемориал, куда люди несут цветы и игрушки, повязывают на столбе ленточки.

Напомним, трагедия случилась 19 сентября. Девочка шла со своим велосипедом по пешеходному переходу рядом со школой, где училась. В этот момент часть машин остановилась, и вдруг по встречке на ребенка на скорости вылетела Toyota Corolla. Удар был такой силы, что школьница и велосипед отлетели почти на 30 метров. Сбивший девочку водитель, не притормозив, стремительно уехал с места происшествия

«Она была без сознания»

Гонщика, вылетевшего на ребенка, не заставила сбросить скорость даже близость школы

- Это просто урод какой-то, - на эмоциях рассказывает «Комсомолке» Михаил, ставший очевидцем трагедии.

По словам мужчины, до приезда медиков он сидел рядом с девочкой, держа ее за руку, проверяя пульс.

- Она была без сознания, но пульс, как мне казалось, был,- рассказывает очевидец. - Женщины рядом были на слезах, кто-то что-то кричал, из школы учителя выбежали, все были в шоке. Потом приехали врачи, понесли ребенка в карету реанимобиля. Так хотелось верить в лучшее, но увы, девочка так и не очнулась…

«Отлетела, как кегля»

Школьница и велосипед отлетели почти на 30 метров Фото: ГИБДД Барнаула

Сбежавшего с места ДТП задержали только к вечеру. Сначала обнаружили его автомобиль в кустах на улице Весенней. Одновременно появились ориентировки как на 40-летнего Александра Коровина, так и на машину, в которую тот пересел во Власихе. Все это время Коровин панически бегал.

- Сбежал с целью скрыться, был на испуге - пояснил он на допросе.

О происшествии, судя по видео в телеграм-канале «Инцидент Барнаул», он рассказывает без эмоций, цинично сравнивая ребенка с кеглей :

- Шел по встречной полосе по Борзовой Заимке и в последний момент увидел, как ребенок переходил по пешеходному переходу вместе с велосипедом. Отлетела, как кегля.

Уже задерживали пьяным

Александр Коровину предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Обвиняемый заключен под стражу.

- Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе на установление факта опьянения, - сообщает региональный следком.

Как выясняется из информации от ГУВД, в августе этого года смертельный гонщик привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

«Детей обрекают на риск!»

Сразу после трагедии родители, учителя, другие неравнодушные люди из поселка Борзовая Заимка обратились к начальнику ГИБДД по Алтайскому краю, требуя защитить детей.

Авторы письма обращают внимание на отсутствие светофора и пешеходных тротуаров на опасном участке рядом со школой.

Как выясняется из этого обращения, на пешеходном переходе на улице Радужной уже сбивали троих детей, но в предыдущих случаях пострадавшие, к счастью, отделывались ушибами и ссадинами…

- Нет горя страшней потерять ребенка родителям. За что нас и наших детей обрекают на постоянный риск? - спрашивают родители.

- Мы все очень переживаем и нам всем очень страшно, - поделилась с «Комсомолкой» одна из учениц этой школы.

Читайте также

Полиция задержала водителя, сбившего насмерть девочку в Барнауле

В Барнауле задержали мужчину, который скрылся с места смертельной аварии (подробнее)