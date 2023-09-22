Попал в сердце. На Алтае подросток случайно убил косой 4-летнюю сестру

Девочка скончалась до приезда скорой помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

20 сентября в одном из сел Солонешенского района произошло жуткое несчастье. При работе с ручной косой 14-летний подросток нечаянно смертельно ранил 4-летнюю сестренку. Девочка скончалась до приезда бригады «скорой помощи», рассказали на бийской станции скорой медпомощи.

- Лезвие попало в область сердца. Полученная травма оказалась несовместима с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали смерть, - пояснил главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.

- Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в региональном Следкоме.

Как рассказали «КП-Барнаул» источники, знакомые с ситуацией, благополучная семья с детьми приехала из Новосибирска в свой дачный дом в Солонешенском районе, чтобы выкопать картошку. Увидев косу, подросток решил помочь родителям и стал косить траву по краю огорода. В этот момент сестренка подошла сзади, мальчик ее не видел и, махнув косой назад, случайно ударил…

С семьей, на которую обрушилась невыносимая боль, сегодня работают психологи. В сети в комментариях к жуткой новости чаще всего звучат слова: «Боль, ужас, какое горе, жаль обоих детей». Кто-то вспоминает свои случаи из детства.

- У меня в жизни был такой случай, только сестра жива, - поделилась своей историей одна из комментаторов. - Папа очень заболел, нужна была помощь в уборке снега, кидала, через очень большой забор с воротами для заезда. Был вечер, мне лет 12 или 13 было, а сестре 2 или 3 года. Лопата железная. Сестра подбежала, я не успела среагировать. Попала ей в лицо. Все лицо в крови, схватила моментально и домой. Родители вызвали «скорую помощь». А я убежала в ужасе к подруге. Слава богу, что над бровью была рана. Родители начали меня искать не знают, где я. До 12 ночи искали боялись, что я с собой что-то сделала. Помню сильно плакала и переживала. Очень страшный случай, всей семье горе…

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