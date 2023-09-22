Очиститься от шлаков. На Алтае появляются центры «модной» медицины

В конце сентября в знаменитом курорте открывается центр превентивной медицины Фото: Олег УКЛАДОВ

В городе-курорте Белокурихе увеличивается количество гостей, приезжающих по путевкам «Детокс». Причем модное оздоровление и освобождение от шлаков, а также программы косметологии сегодня набирают популярность не только у женщин, но и у мужчин. Об этом «Комсомолке» рассказал замглавного врача сети санаториев «Курорт Белокуриха» Игорь Жиляков.

Экологическое питание

В конце сентября в знаменитом курорте открывается центр превентивной медицины. Такая медицина предусматривает профилактику, раннее выявление заболеваний и вовлечение самого пациента в процесс оздоровления. Там будут использовать, в частности, очищение и обновление организма на клеточном уровне.

Одним из направлений станет экологичное питание. Сегодня заключен договор с Алтайским аграрным и Алтайским государственным университетами. Вузы на протяжении нескольких лет будет исследовать сельскохозяйственную продукцию, которую поставляют в санатории. Ученые уже проанализировали и готовы выдать заключение по мясу птицы, крупного рогатого скота и качеству земли.

Работа на клеточном уровне

Еще в одном санатории создадут медицинский центр, в котором будут работать с организмом на клеточном уровне.

- С помощью различных манипуляций будем влиять на биохимические процессы, - рассказывает Игорь Жиляков.

Для того, чтобы курировать это направление, в центре приняли в штат врача-диетолога, гастроэнтеролога со специализацией по нутрициологии. Также дополнительно специалистов обучили разработке меню.

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