В Белокурихе-2 появится новый горнолыжный комплекс

Горнолыжный курорт Фото: Анна Перевощикова

В Белокурихе горной планируют построить мощный горнолыжный сектор. Как пишет «Толк», всего в проект будет инвестировано не меньше 500 млн рублей.

Проект начнут реализовывать уже в этом году, а канатно-кресельную дорогу планируют запустить уже в следующем. Инвестором выступила компания «Гранд Крио Алтай». Второй горнолыжный комплекс появится в районе Белокурихи-2.

- Горные лыжи – одна из зон притяжения. Нам бы не хотелось отставать, – отметил заместитель гендиректора «Курорта Белокуриха» Олег Акимов.

Всего будет построено пять спусков, самый длинный из них соединит вершину Мишиной горы и подножье Глухариной.