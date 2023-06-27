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НовостиТуризм27 июня 2023 1:20

В Белокурихе-2 появится новый горнолыжный комплекс

Канатку запустят уже в следующем году
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Горнолыжный курорт

Горнолыжный курорт

Фото: Анна Перевощикова

В Белокурихе горной планируют построить мощный горнолыжный сектор. Как пишет «Толк», всего в проект будет инвестировано не меньше 500 млн рублей.

Проект начнут реализовывать уже в этом году, а канатно-кресельную дорогу планируют запустить уже в следующем. Инвестором выступила компания «Гранд Крио Алтай». Второй горнолыжный комплекс появится в районе Белокурихи-2.

- Горные лыжи – одна из зон притяжения. Нам бы не хотелось отставать, – отметил заместитель гендиректора «Курорта Белокуриха» Олег Акимов.

Всего будет построено пять спусков, самый длинный из них соединит вершину Мишиной горы и подножье Глухариной.