Жертв может быть еще больше Фото: Анна Перевощикова

Накануне в СМИ всплыла информация о том, что в деле барнаульского маньяка, который орудовал в политехе, появились новые известные жертвы. Подозреваемым в серии является бывший глава Калманского района Виталий Манишин.

След из 2000-го…

Виталия Манишина задержали 18 мая этого года в селе Шадрино, где он проживал, по подозрению в убийстве девушки.

По данным следователей, в сентябре 90-х годов в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района нашли останки девушки, которая пропала еще в 1989 году. В последний раз ее видели в компании молодых людей, их опрашивали, но никакой связи с исчезновением девушки не обнаружили. Однако дело не закрыли. Следователи больше 30 лет регулярно возвращались а расследованию и решили вновь опросить свидетелей. Каждый из них прошел исследование на полиграфе.

Так в поле зрения правоохранителей попал Виталий Манишин. В 1989 году ему было всего 19 лет, а сейчас ему за 50. До недавних пор он занимал пост в администрации Калманского района. Когда Манишина задержали, не стал отпираться и признался в содеянном. По всей видимости, ему надоело бегать…

Практически сразу после ареста Манишина появились новости о том, что он может быть причастен к серии убийств в политехе. Пять девушек одна за другой пропали с июня по август 2000-го года прямо в стенах университета. Позднее тела находили в овраге в Калманском районе.

- Бросалось в глаза то, что все были не местные. Трупы находили уже мумифицированные или скелетированные, от них практически ничего не осталось. Опознавали уже по черепу: прикладывали снимки живой девушки к снимкам скелета и сверяли, - рассказал «КП-Барнаул» один из жителей района.

Виталий Манишин. Скриншот видео «Толка»

Новые жертвы?

В СК официально информацию о предъявлении обвинения Манишину по политеховской серии пока никак не комментируют, но источники «Комсомолки» подтверждают.

- На данный момент известно об 11 жертвах: девушка, убитая в 1989 году, пять абитуриенток в 2000-м и еще пять девушек и женщин в период с 1988 по 2000 год. В других убийствах он пока не признавался, - отметил источник, близкий к следствию.

Причем в серии, которая была перед убийствами в политехе, жертвы тоже так или иначе связаны с алтайскими вузами: среди них есть абитуриентки педагогического и технического университетов и матери, которые приехали к дочерям-студенткам в Барнауле.

Однако, как пишет SHOT, жертв может быть еще больше. Манишин якобы во время дачи показаний мог рассказать и о других жертвах. К примеру, до сих пор нигде не фигурировала пропавшая несовершеннолетняя в Барнауле, которую убили в июле того же года, что и абитуриенток политеха. Тело 17-летней девушки нашли спустя полгода на трассе Барнаул-Рубцовск. Пересекаются ли другие «новые» жертвы с делами, о которых было известно ранее, пока неясно. Остаётся лишь ждать, когда Следком опубликует официальный комментарий по данному поводу.

Кто такой Виталий Манишин?

Житель Калманского района. В 90-х он окончил Алтайский государственный университет и устроился ветеринаром в ООО «Шадринское». Также он известен в районе как директор крестьянско-фермерского хозяйства и заместитель главы администрации Калманского района. В одном из интервью газете «Заря Приобья» он рассказывал, что ему нравится сельская жизнь, а Шадрино полюбилось за небольшую отдаленность от Барнаула.

Близкая знакомая Манишина, которая непродолжительное время с ним жила, еще до его признаний не верила в то, что он мог на такое пойти:

- Он бы не смог столько лет такой грех в душе таить, он не убийца, - комментировала женщина.

Но были и те, кто все-таки был уверен, что следователи поймали именно того. Местные жители рассказывают о Манишине, как о малоприятном человеке. В конце концов, следователям предстоит доказать, является ли Манишин тем самым маньяком, ведь одну ошибку в 2000-м уже допустили. Тогда по делу об убийствах в политехе задержали подозреваемого. И оказался житель Барнаула Александр Анисимов. Во время следственных действий он покончил с собой….

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