«Были нетрезвыми, куражились». Какие надписи стирали волонтеры на скалах в Республике Алтай

Команда волонтеров очищает скалы в Горном Алтае. Фото: Ирина Тундинова

17 сентября завершилась полномасштабная экспедиция проекта «Чистый Алтай» по очистке скал у Телецкого озера. Изрисованным камням и скалам между селами Кебезень и Артыбаш волонтеры вернули первозданный вид. О том, как проходила экспедиция и какие наскальные ляпы оставляют разухабистые гости в Горном Алтае, «Комсомолке» рассказала Инна Муклаева, руководитель проекта.

Волонтеры - огонь!

- Волонтеры были крутые, просто огонь, - восхищается командой Инна. - Все влюбленные в Горный Алтай, готовые к довольно тяжелой и некомфортной работе в непростых условиях, в пыли с тяжелым оборудованием. Надписи стирались с помощью пескоструйных машин, которые приходилось перетаскивать по скалам, при этом шланги частенько забивались, приходилось постоянно делать их экспресс-ремонт.

Команда волонтеров работала у Телецкого с 10 утра до 8 вечера в течение семи дней. В общей сложности ребята очистили около 500 квадратных метров придорожных камней и скал.

От любви – до ругательств

Надписи на скалах, по словам Инны Муклаевой, условно можно подразделить на четыре группы. Первая и самая большая - это города, имена и фамилии. На втором месте - любовные истории «Ваня любит Раю», плюсики, сердечки. На третьем - названия экспедиций, и на четвертом – ругательства и оскорбления.

Среди городов, написанных на скалах у Телецкого, как, впрочем, и в других местах Чуйского тракта, лидировал Омск (возможно, потому что из этого города было много строительных бригад в свое время). Также волонтерам встретилось много камней с желтой надписью «Сургут – 2023».

Команда волонтеров очищает скалы в Горном Алтае. Фото: Ирина Тундинова

Звонок из прошлого

- Рядом с именами на скалах иногда встречаются номера телефонов, - рассказывает Инна.

Однажды волонтеры позвонили по одному, расположенному под надписью «Здесь были Александр и Серж». Мужчина, взявший трубку, оказался Александром, сказал, что был с другом на Алтае десять лет назад.

- Через пару дней он прислал мне покаянное сообщение, - вспоминает Инна. - Писал, что были с другом нетрезвы, куражились, что Сержа уже нет в живых, к сожалению… Что у него самого растет дочка, и он воспитывает в ней уважение к экологии, они часто вместе собирают мусор… Для меня и моей команды было очень важно, что мужчина раскаялся, написал, что совершил ошибку.

Раритетные автографы

Единственные надписи, которые волонтеры не трогают, - это подписи воинов, возвращавшихся в 1945 году с Великой Отечественной войны.

- Это святое, - говорит Инна. - На Красных Воротах в Улагане, к примеру, есть подпись, сделанная в мае 1945 года: «Возвращаюсь на Родину. С. Д. Куюков». Дети ветерана ежегодно ездят, обновляют эту надпись белой краской, а мы о ней рассказываем.

Вернуть места силы

Напомним, что проект «Чистый Алтай» стартовал в 2019 году и посвящен очистке скал самых популярных и живописных мест Республики Алтай.

- В этом году проект реализуется благодаря поддержке партнеров и грантовой поддержке Ассоциации Волонтерских Центров, которую мы получили, победив в международной премии #мывместе22, - рассказывает Инна Муклаева. - В мае полностью очистили перевал Чике-Таман, сейчас - живописный участок перед Телецким озером.

Акция по очистке скал вызвала благодарный отклик жителей Горного Алтая. Были душевные моменты, когда люди благодарили волонтеров со слезами.

- Я сама родилась на Алтае, у нас каждая скала, ледник, ущелье имеют смысл, - говорит Инна. - Мы на генетическом уровне чувствуем, где можем взять силы, а где потерять. Перед каждой экспедицией я обращаюсь к духам места: «Дайте силы, энергию, защитите, а после того, как возвращаем этому месту первозданность, чувствую их благодарный отклик».

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