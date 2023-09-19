Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 2:51

Общегородской субботник пройдет в Барнауле 20 октября

1 октября стартует месячник осенней санитарной очистки
Александра Сапожкова
В ходе месячника во всех районах каждую неделю будут проводиться «чистые четверги»

В ходе месячника во всех районах каждую неделю будут проводиться «чистые четверги»

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 1 по 31 октября стартует месячник осенней санитарной очистки и благоустройства. Общегородской субботник намечен на 20 октября, сообщили в мэрии.

Барнаульцы будут убирать дворы, тротуары, улицы, зеленые уголки от мусора и листвы. Также пройдут акции по очистке склонов оврагов, берегов рек, лесных массивов и по наведению порядка у памятников и у мемориальных досок.

В ходе месячника во всех районах каждую неделю будут проводиться «чистые четверги». Первый состоится 5 октября.