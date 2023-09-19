Общегородской субботник пройдет в Барнауле 20 октября

В ходе месячника во всех районах каждую неделю будут проводиться «чистые четверги» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 1 по 31 октября стартует месячник осенней санитарной очистки и благоустройства. Общегородской субботник намечен на 20 октября, сообщили в мэрии.

Барнаульцы будут убирать дворы, тротуары, улицы, зеленые уголки от мусора и листвы. Также пройдут акции по очистке склонов оврагов, берегов рек, лесных массивов и по наведению порядка у памятников и у мемориальных досок.

В ходе месячника во всех районах каждую неделю будут проводиться «чистые четверги». Первый состоится 5 октября.