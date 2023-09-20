Карпов выловим, воду спустим. Как подготовят к зиме пруд в барнаульском парке «Изумрудный»

В этом году в парке восстановили пруд, который долгое время был заброшен Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце прошлой недели в социальных сетях жителей Барнаула взволновало сообщение о «массовой» гибели рыбы в пруду парка «Изумрудный». Но, как оказалось, переживать не стоило. А вот как карпы перенесут зиму? С этим вопросом корреспондент «Комсомолки» обратился к управляющему парком «Изумрудный» Вячеславу Вакаеву.

Карпы погибли?

В этом году парк «Изумрудный» спустя много лет вновь стал центром притяжения для горожан. Там восстановили пруд, который долгое время был заброшен. В водоем даже запустили 200 декоративных карпов.

Но несколько дней назад в социальных сетях появилось сообщение о гибели рыбы в пруду, что всерьез обеспокоило горожан. Но Вячеслав Вакаев быстро успокоил всех в своем телеграм-канале:

- На самом деле погибло две штуки. Причем есть подозрение, что это рыбы, которых недавно запустили в пруд друзья парка – они стали большими для аквариума и их поместили сюда. Видимо, акклиматизация прошла не очень хорошо. Остальные рыбки чувствуют себя хорошо.

Также управляющий парком напомнил о том, что рыб в пруду лучше кормить специальным кормом, который продается в парке, а не хлебобулочными изделиями. Это для карпов более безопасно.

Зима близко

Уже приближается зимний сезон, и возникает вопрос: а как карпы в пруду перенесут наши сибирские морозы?

- Зимой, если оставить рыб в пруду, они не выживут, тем более, что мы будем опускать уровень воды, и пруд промерзнет полностью. Сейчас продумываем, как выловить всех рыб, и прорабатываем вопрос, где хранить их в зимнее время, чтобы все они выжили. Вылавливать карпов будем в первой половине октября, — говорит Вячеслав Вакаев.

После зимы всех карпов планируется вернуть в парковый пруд. Также на зиму будет понижен уровень воды в пруду примерно до одного метра. Это необходимо для того, чтобы не пострадала система фильтрации и циркуляции воды.

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