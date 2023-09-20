В барнаульском парке «Изумрудный» прошла первая выездная регистрация брака

Церемония бракосочетания в парке. Скриншот видео Владислава Вакаева

В самом популярном парке Барнаула – «Изумрудном» прошла первая официальная выездная регистрация брака. Об этом рассказал управляющий Владислав Вакаев.

– В беседке для торжеств прошла первая выездная церемония бракосочетания. Надеюсь, не последняя, - рассказал он в своем Телеграм-канале.

Напомним, в «Изумрудном» уже завершился очередной этап благоустройства, но работа тем временем продолжается. Буквально на днях приступили к восстановлению гипсовой скульптуры «Кузнец». Ее совершенно случайно обнаружили еще в мае во время земляных работ.

– За восстановление взялся координатор проекта «Журналист меняет профессию» Константин Ганов. Спасибо ему за это! – говорит Вакаев.

Однако есть некоторые трудности: у памятника отсутствует левая рука и для того чтобы восстановить ее требуется как можно больше документальных подтверждений как выглядел «Кузнец». Если у кого-то в семейном архиве сохранились фотографии, то их можно принести в администрацию парка или опубликовать в социальных сетях «Изумрудного».