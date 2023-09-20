За минувшую неделю в Алтайском крае было выявлено 105 заболевших ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается рост числа заболевших ОРВИ и коронавирусом. В отдельных регионах России вводят масочный режим для медиков. «Комсомолка» выяснила, планируют ли вводить масочный режим в Алтайском крае и будут ли вновь открываться ковидные госпитали.

Будут ли вводить масочный режим в Алтайском крае 2023

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Алтайского края, на данный момент масочный режим действует в ряде медицинских учреждений. Решение о введении режима каждое медучреждение может принимать самостоятельно. Что касается повсеместного масочного режима, то его могут ввести лишь по указу губернатора и регионального управления Роспотребнадзора. На данный момент соответствующих решений власти не принимали.

Ковидные госпитали тоже пока не открываются.

- Пока у нас нет такого роста тяжелобольных, - пояснили в Минздраве.

Ранее главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова рассказывала, что ежегодно в сентябре наблюдается рост заболевших как COVID-19, так и ОРВИ. В период подъема заболеваемости в крае проводятся противоэпидемические мероприятия. Если ситуация обострится и эпидпорог будет превышен, то введут более жесткие ограничения.

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 сентября 2023

По данным оперштаба «Стопкоронавирус.рф», за неделю с 11 по 17 сентября в Алтайском крае было выявлено 105 заболевших ковидом, из них 27 человек были госпитализированы в больницу. Количество выздоровевших за этот период составило 159 человек. Летальных исходов не зарегистрировано.

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