Количество заболевших коронавирусом на Алтае за неделю увеличилось на 39%

На Алтае подъем заболеваемости COVID-19 готовы встретить во всеоружии Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае с каждым днем прибавляется число заболевших COVID-19. Так, за прошедшие сутки зарегистрированы 27 новых случаев заболевания коронавирусом.19 взрослых и 2 детей госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.

Всего на 6 сентября, по данным Минздрава региона, лечение от COVID-19 получают 117 человек, из них 96- амбулаторно.

- Этот подъем был неизбежен как сезонный, мы его прогнозировали, -рассказала «Комсомолке» главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. - Прошедший год еще раз показал, что COVID-19 распространяется так же как и ОРВИ: в сентябре начинает прибавляться количество пациентов, в апреле убавляется. У этой инфекции такие же пути передачи, эпидподъемы и длительность болезни.

По словам главного внештатного эпидемиолога региона, никаких запретов и ограничений от Роспотребнадзора региона пока что нет, но их сейчас и не требуются.

- У нас на сегодня подготовлен новый приказ о проведении противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Там все то же, что и было раньше: ношение масок, ограничение массовых мероприятий, обслуживание температурящих больных , маршрутизация пациентов и т.д., - пояснила Ирина Владимировна.- Более жесткие ограничительные мероприятия будут введены постановлением Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю при регистрации устойчивого превышения эпидпорога ОРВИ, который прогнозируется на ноябрь-декабрь.

Переладова отметила, что алтайские медики «во всеоружии» для борьбы со вспышками COVID-19. В регионе до сих пор развернуты три ковидных госпиталя, еще десять инфекционных отделений в любой момент готовы принять пациентов.

Что касается защитных средств, то их, по словам эксперта, более чем достаточно, необходимых медикаментов также хватает.

- Вопрос бесплатных прививок пока прорабатывается, рассматривается на уровне Правительства Алтайского края, - пояснила главный эпидемиолог края. - На сегодня желающим привиться от COVID-19 это можно сделать платно в негосударственных прививочных кабинетах.

Собеседница также отметила, что последние три месяца на Алтае не регистрировалось случаев летальных исходов от COVID-19. Крайне тяжелых форм течения коронавируса с подключением пациента к ИВЛ также за это время не было.

- Если сравнить сегодняшнюю ситуацию с сентябрем прошлого года, мы идем на таком же уровне, - подытожила Ирина Переладова.

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