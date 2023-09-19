Вонзил ножницы в лицо. В Бийске вынесли приговор мужчине за обезображивание знакомого

Нападавшего мужчину признали виновным в преступлении по ст. 111 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в избиение. В том числе с использованием ножниц. В результате потерпевший получил неизгладимое обезображивание лица. Происшествие случилось в июне 2022 года. Подробности корреспонденту «Комсомолки» рассказала помощник прокурора города Бийск Татьяна Даскина.

Двое малознакомых мужчин после встречи решили распить алкоголь. Они прошли в квартиру к подсудимому. Там между ними произошел конфликт. Версии о его причинах разные.

- Потерпевший говорит, что он собирался идти домой, так как находился в состоянии опьянения и решил, что ему достаточно. А подсудимый якобы желал продолжить общение и распитие алкоголя. И не позволял своему гостю уйти. В свою очередь, подсудимый утверждает, что якобы потерпевший начал слишком свободно себя вести и курить в его квартире, что его возмутило. На этой почве возник конфликт, - пояснила Татьяна Даскина.

В итоге подсудимый нанес потерпевшему не менее 61 удара руками по телу и несколько ударов ножницами по телу и по лицу. В прокуратуре Алтайского края отмечают, что подсудимый осознавал, что его действия приведут к причинению вреда здоровью потерпевшего и неизгладимому обезображиванию его лица.

Нападавшего мужчину признали виновным в преступлении по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Смягчающим обстоятельством стало то, что нападавший добровольно возместил потерпевшему моральный вред здоровью в размере 200 тыс. рублей.

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