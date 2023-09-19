«Если долго не дышит нос – страдают мозги»: нормально ли для детей болеть каждый месяц

По словам врача, для лечения банальных ОРВИ нет препаратов с доказанной эффективностью Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Начало учебного года у детей нередко омрачается простудой. Существует даже специальный термин – синдром седьмого сентября. Это когда ребенок, веселившийся все лето, всего через неделю занятий начинает кукситься и жаловаться на плохое самочувствие. Почему так происходит, сколько раз за год ребенок в норме может болеть и какая профилактика ОРВИ действительно эффективна, рассказала главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Алтайского края Ирина Потапова во время прямого эфира «Азбука здорового ребенка».

Почему дети болеют, когда приходят в детский сад или школу?

Кажется, что за лето ребенок должен успеть напитаться солнцем, витаминами, подрасти и окрепнуть. Однако с началом учебного года появляются сопли, начинает болеть горло.

–Так как таких случаев много, это явление получило даже специальный термин – синдром седьмого сентября. Проходит неделя – дети становятся грустными, начинают заболевать. Нужно понимать, что дети, придя со школьных каникул, обмениваются своей флорой и вирусами, – говорит Ирина Потапова.

Врач отмечает, что риски заболеть выше у детей с хроническими заболеваниями и тревожных детей. Влияют и родители – если они слишком строги, требовательны к оценкам, то ребенок испытывает дополнительный стресс, что сказывается на снижении устойчивости к инфекциям.

Сколько в среднем за год может болеть ОРВИ здоровый ребенок, без хронических заболеваний? Нормально ли болеть каждый месяц?

– Этим вопросом занимались давно. Даже выводились нормы в зависимости от возраста. Но на сегодня Всемирная организация здравоохранения подтверждает в своих исследованиях, что ребенок должен болеть. Если он болеет ежемесячно, это вариант нормы, - утверждает педиатр.

Однако, по словам врача, надо учитывать не только, сколько раз за год ребенок болеет, но и как протекает болезнь.

– Если это осложнения бактериальной инфекции – надо обследоваться, возможны иммунодефицитные состояния. Если это вирусная инфекция, то 10-12 раз в году – это норма для условно здорового ребенка, - говорит Ирина Потапова.

Стоит ли ждать, когда ребенок «перерастет» ОРВИ, натренирует иммунитет или сразу надо начинать профилактику и лечение?

– Профилактика – это образ жизни. Здоровое питание, здоровый сон. Не надо нагружать ребенка эмоционально сверх всякой разумной меры. Ребенок должен получать удовольствие от жизни, уметь отдыхать. Любой длительный стресс уходит в болезнь. Мы должны сделать все, чтобы ребенок был счастлив, и нет для этого специальных таблеток.

Что делать, если ребенок заболел?

– Первое, что вы должны сделать – гигиена носа. Просто берете физраствор и закапываете, увлажняя таким образом носовые ходы. Через сухую слизистую вирус легче проникает. Нужно регулярно проветривать помещение. Не надо кутать ребенка. Оптимальная температура в помещении – 18-20 градусов, а не 25-30, влажность – 50-70%. Также ребенок должен соблюдать питьевой режим. Это и есть и профилактика, и лечение. Нет доказательной базы для применения других препаратов при лечении банальных ОРВИ, кроме гриппа, – подчеркивает педиатр.

Как быть, если у ребенка только сопли и заложенность носа и нет других симптомов? В детский сад не пускают, но и в поликлинике с такими симптомами больничный не дадут.

– Если ребенок болен, родителям дадут больничный лист. Но бывают разные причины заложенности носа, например, аллергический ринит. Если это воспаленные аденоиды, у детей периодически появляются зеленые выделения из носа. Таких детишек нужно обследовать, – говорит Ирина Потапова. – Если долго не дышит нос – страдают мозги, наступает гипоксия. Это доказано. Ребенок с хроническим недолеченным насморком может плохо спать, а, значит, не сможет концентрироваться на учебе, у него будет плохое настроение и он начнет бесконечно болеть.

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