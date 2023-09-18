Как на адаптацию первоклассников влияют паразиты, критика педагога и строгость родителей

Стандартный период адаптации длится один месяц, но в норме этот процесс может занять все первое полугодие Фото: Олег УКЛАДОВ

«Вычитать и умножать, малышей не обижать, учат в школе…» поется в песенке. А еще там приходится брать на себя ответственность, соблюдать расписание и находить общий язык со сверстниками. И это порой оказывается гораздо сложнее, чем дважды два четыре. О том, как проходит адаптация первоклассника в школе и с какими проблемами они могут столкнуться, «КП» рассказала барнаульский детский психолог Виолетта Давыденко.

Держать руку на пульсе

Как отмечает психолог, стандартный период адаптации длится один месяц, но в норме этот процесс может занять все первое полугодие. Приходя в школу, бывший детсадовец попадает в совершенно другую среду, где все в новинку, начиная от учителя, заканчивая суровым охранником и уборщицей, которая может отругать за грязную обувь и отсутствие сменки. В садике ребенок играл и немного учился, в школе ему приходится высиживать урок и лишь несколько минут расслабляться на перемене.

– В настоящее время дети в большинстве своем визуалы, они ориентированы на зрительное восприятие информации. А на уроке учитель, в основном, говорит, и ребенок должен ориентироваться на слух. Если слуховой анализатор не натренирован, ребенок быстро устает, – рассказывает Виолетта Владимировна.

В процессе адаптации многое зависит от самого ребенка. Бывает, что дети легко вливаются в школьную среду, а бывает наоборот – ребенок медленно адаптируется, всего боится. Как отмечает психолог, родителям важно не упустить этот момент и профилактировать дезадаптацию. Нужно держать руку на пульсе, не зря многие берут отпуск в сентябре.

Психолог Виолетта Давыденко Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Не жалеть деньги на внеклассные мероприятия

Во-первых, специалист советует наладить режим первоклассника. Подъем и отбой – приблизительно в одно время. До школы и обратно домой лучше хотя бы часть пути проходить пешком.

– Хорошо, если после обеда будет сон или спортивная тренировка. Что выбрать, зависит от нервной системы ребенка. Одним детям нужно поспать, а другим подвигаться, чтобы усталость выплеснулась. В определенное время садиться за уроки. И важно не игнорировать вечерние прогулки. Улица важна для развития ребенка, для роста, для нервной системы. Это не то же самое, что спортзал, там другая атмосфера, – говорит Виолетта Давыденко.

За два-три часа до сна ребенок не должен пользоваться гаджетами – это перевозбуждает нервную систему, и первоклассник не успевает за время сна восстановить силы. Лучше часы до отбоя посвятить обсуждению дня, чтению, настольным играм, помочь ребенку подготовить одежду на завтра и собрать портфель.

– Важно спрашивать у ребенка, как дела, что было в школе, обязательно ходить на родительные собрания, участвовать во внеклассных мероприятиях. Некоторые родители воспринимают походы класса, например, в зоопарк, театр как поборы и ненужные траты. Но внешкольные мероприятия важны для адаптации, они помогают ребенку найти друзей, – поясняет специалист.

Особо важно в первом классе установление контакта ученика с педагогом. Порой дети даже не знают, как зовут учителя, дергают за юбку и говорят «учительница». Таких ситуаций допускать нельзя. Ребенок должен знать не только имя классного руководителя, но еще желательно помнить, как зовут охранника и даже уборщицу.

– Важно, чтобы ребенок уважал учителя. В первом классе учитель должен быть для ребенка кумиром, это заложено в психике у ребенка, это правильно, – отмечает психолог. – Когда родители обсуждают при ребенке внешности учителя, его методы, это влияет на мотивацию ребенка. Если ученик уважает педагога, то он с удовольствием учится. Ради учительницы хочет выполнить домашнее задание, чтобы она его похвалила. Конечно, это не касается случаев, когда педагог допускает рукоприкладство, оскорбляет детей. Тогда мы делаем выбор в пользу безопасности ребенка. Но такое встречается крайне редко.

Важно, чтобы ребенок уважал учителя Фото: Олег УКЛАДОВ

Паразиты, психосоматика и мокрые штаны

По словам детского психолога, адаптированный ребенок легко соблюдает режим дня, с удовольствием идет в школу – либо пообщаться, либо за знаниями, после учебы у него хорошее настроение. Ложась спать, он легко засыпает, во сне не ходит и не разговаривает.

У дезадаптации есть несколько признаков. Например, такие дети могут часто болеть.

– Часто первоклассники после первых двух недель заболевают. Простывают, жалуются на недомогание, головные боли. Это нередко встречается, ведь адаптация проходит скачками. После выздоровления ребенок как будто «взрослеет», вливается и с новыми силами идет в школу. А бывает, что ребенок простужается чуть ли каждый месяц, проявляется психосоматика, – рассказывает психолог.

При дезадаптации на фоне стресса у ребенка могут возникать частые позывы в туалет и при этом он может стесняться поднять руку на уроке, вследствие чего у первоклассников происходят конфузы, что еще больше усугубляет ситуацию.

Еще один из признаков адаптации – если у ребенка нет друзей, он идет из школы один, его обзывают. Дети при этом могут хорошо учиться, но быть застенчивыми в общении. Если уже появились тревожные «звоночки» лучшим вариантом будет прийти на консультацию к психологу.

– Специалист поможет выяснить причины дезадаптации. Может оказаться, что у ребенка низкий уровень подготовленности, плохо развит слуховой анализатор, сформировались страхи и тревожность. А могут быть просто паразиты. У меня было в практике несколько случаев, когда приходили дети с тревожностью и параллельно сдавали анализы. Выяснялось, что у них паразиты. Они вызывают и беспокойный сон, и повышают уровень тревожности, - поделилась Виолетта Владимировна.

По словам психолога, часто родителям и самим надо адаптироваться к школе, позволив ребенку быть более самостоятельным, не проявлять излишнюю строгость и как можно чаще создавать так называемые ситуации успеха – хвалить за маленькие достижения, ведь даже соблюдение расписание – уже большой прогресс.

3 совета психолога родителям первоклассников:

– Вместе с ребенком разработайте режим дня в зависимости от его потребностей и возможностей.

– Давай первокласснику больше самостоятельности. Главное – научить ребенка учиться.

– Следить за сменой вида деятельности. Если ребенок любит играть, не ругать его за это. Но при этом нужно особо подчеркивать и хвалить, когда он учится.

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