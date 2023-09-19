Спел дуэтом с Чеботиной. Подросток из Алтайского края стал участником шоу «Ты Супер! Суперсезон»

С Люсей Чеботиной Кирилл спел дуэтом. Скриншот шоу «Ты супер» на телеканале НТВ

В воскресенье, 17 сентября, в эфире телеканала «НТВ» вышел 3 выпуск 7 сезона детского музыкального шоу «Ты супер! Суперсезон». Суть проекта – выступление талантливых детей с трудной судьбой, которые остались без попечения родителей. В «Суперсезоне» организаторы собрали конкурсантов прошлых лет. Среди них оказался и житель Рубцовска Кирилл Желейко, который стал полуфиналистом шоу в прошлом году.

Две мамы

Кириллу сейчас 13 лет, он живет со своей бабушкой. Родная мама о сыне и его двух младших сестрах не заботилась, так как она психологически не здорова. Троих детей из-за этого могли забрать в детский дом, но их взяла на воспитание бабушка. Ее Кирилл тоже называет мамой.

- Я очень сильно ее люблю и надеюсь, что она проживет долгую жизнь. Очень боюсь ее потерять. Всегда молюсь, чтобы ангелы ее берегли. Я ее ценю за то, что не оказался в детдоме. Рад, что нахожусь рядом с ней, что она всегда рядом и может помочь в любую секунду. А моя мама приезжает к нам редко, но я ее тоже люблю и уважаю, - рассказывает Кирилл.

Кирилл - очень талантливый ребенок. Он с раннего возраста играет на фортепиано и поет. В прошлом году он стал участником 6 сезона шоу «Ты супер!» и добрался до полуфинала. До этого Кирилла в школе часто дразнили, но, как он признался, после участия в шоу отношение изменилось – стало больше друзей.

Выступление Кирилла. Скриншот шоу «Ты супер» на телеканале НТВ

Выступление в «Суперсезоне»

По правилам шоу, во время выступления участника судьи, если им нравится исполнение, должны нажать на кнопку перед собой. В этом сезоне судьями стали режиссер и музыкант Алексей Воробьев, певица Ани Лорак, певица и актриса Люся Чеботина, певец Александр Панайотов. Если трое из них нажимают на кнопку, то участник проходит в комнату ожидания до конца концерта, а потом выбираются пять полуфиналистов.

Скриншот шоу «Ты супер» на телеканале НТВ

В этом году Кирилл исполнил песню Сергея Лазарева «Пусть весь мир подождет». Практически сразу после начала выступления на кнопку нажала Ани Лорак. Затем к ней присоединились все остальные судьи. Таким образом, Кирилл получил одобрение всех членов жюри.

- Кирилл, очень приятно видеть тебя здесь снова. Ты намного увереннее выходишь на сцену, - отметил Алексей Воробьев.

Поддержали подростка и дали советы и другие члены жюри. А с Люсей Чеботиной Кирилл даже спел дуэтом песню «Зачем мне солнце Монако». Причем ритм битбоксом задавал Алексей Воробьев.

Все члены жюри отметили выступление Кирилла. Скриншот шоу «Ты супер» на телеканале НТВ

После выступлений все участники выпуска вместе вышли на сцену. Каждому подарили памятные подарки. А позже судьи и ведущий выбрали пять человек, которые прошли в полуфинал шоу. Но Кирилла, к сожалению, среди них не оказалось.

Кстати

Если вы не успели посмотреть выпуск с Кириллом Желейко в телевизионном эфире, то он доступен на канале «НТВ» на платформе Rutube.

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