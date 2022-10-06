«Фанк с окраин поразит вас». Рубцовский подросток стал полуфиналистом шоу «Ты супер»

Кирилл Желейко. Скриншот шоу «Ты супер» на телеканале НТВ

12-летний подросток из Рубцовска стал полуфиналистом шоу «Ты супер» на телеканале НТВ. Кирилл Желейко залихватски исполнил песню Бруно Марса «Dont belive me just watch». В композиции певца и композитора из Гонолупу есть слова «Фанк с окраин поразит вас», вот и Кирилл зажег на сцене, поразив своим энергичным выступлением, как зрителей, так и жюри.

«Супер, браво!»

Все судьи - народный артист России Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, актер, режиссер и музыкант Алексей Воробьев, поэт, певица и композитор Ирина Дубцова отметили талант алтайского подростка.

Игорь Крутой и Кирилл Желейко. Скриншот шоу «Ты супер» на телеканале НТВ

«Красавчик, супер, браво, ты просто и Джексон и Бруно Марс»,- восхитилась Арбенина.

«Я кайфовал, молодчага!», - добавил Воробьев».

Алексей Воробьев и Кирилл Желейко. Скриншот шоу «Ты супер» на телеканале НТВ

«Классный пацан», - кивали Крутой и Дубцова.

«Мама пинала с порога»

Перед выступлением мальчика зрителям рассказали немного о непростой истории таланта с окраин. Поддержать юного артиста приехала бабушка, которую он называет мамой. Биологическая мать лишь изредка звонит сыну по телефону.

- У меня мама немного больна, она с детства пинала меня с порога, - рассказал Кирилл в интервью редакторам программы.

Из-за странностей родной мамы, по словам мальчика, его травили в школе, но он все равно ее любит и мечтает, чтобы она вылечилась. Сказал еще, что у него две сестренки, но ни он, ни сестры не знают, кто их отцы.

- Какое счастье, что ты кайфуешь на сцене, несмотря на сложную семейную историю, - не сдержала эмоций Ирина Дубцова. Все члены жюри обняли школьника со словами: «Ты супер, ты молодец!».

Стал читать ноты раньше, чем буквы

Настоящее знакомство с талантами нашего юного земляка еще впереди, - уверены в Алтайском краевом отделении Российского детского фонда.

Кирилл Желейко дважды (в 2021 и в 2022 году) становился стипендиатом премии имени Р.С. Федоровой, учрежденной региональным отделением детского фонда совместно с Министерством культуры Алтайского края. Мальчик получает стипендию Фонда за свои музыкальные успехи – он виртуозно играет на фортепьяно. Именно поэтому в эфире Кирилл поделился мечтой – сыграть вместе с Игорем Крутым.

Кирилл Желейко. Фото: Алтайское краевое отделение Российского детского фонда

По словам бабушки, Ольги Кошкаровой, Кирилл научился читать ноты раньше, чем буквы:

- Он с детства постукивал пальцами по столу, подражая музыкантам из телевизора. Когда же малыш видел программы с ариями и опереттами, то вставал на стул и подпевал.

Поэтому уже с шести лет 6 лет бабушка с дедушкой отдали Кирилла в музыкальную школу в райцентр Егорьевское, куда специально возили на занятия за 18 км.

Кстати, способности мальчика уже не первый раз отмечают знаменитости.

- Однажды на фестиваль «Дорогою добра», который проводился в селе Егорьевское, приехал певец Николай Трубач, - рассказали сотрудники детского фонда. - Он был удивлен талантом мальчика и подписал ему на память фотографию, с пожеланием продолжить обучение и двигаться дальше к своей мечте.

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