Когда в Барнауле дадут отопление и как подать заявку на подключение?

Пока отопление подается только в социальные учреждения по заявкам Фото: Олег УКЛАДОВ

21 сентября в Барнауле начнется отопительный сезон. Сейчас мэрия готовит соответствующее постановление. Как подать заявку на подключение, куда обращаться горожанам, рассказали в администрации краевой столицы.

Кому включат отопление раньше всех

С 18 по 20 сентября идет заполнение труб в домах, в школах, садиках, больницах и других организациях. Пока отопление подается только в социальные учреждения по заявкам. Например, 18 сентября батареи стали горячими в детском туберкулезном санатории. Поступают заявки и от других организаций, отмечают в Сибирской генерирующей компании.

– Запуск тепла будет иметь заявительный характер. С 21.09.2023 можно получить тепло как в жилых домах, так и в школах, детских садах и учрежденихя здравоохранения, – рассказали в городской администрации.

По состоянию на вечер 18 сентября из 2853 многоквартирных домов с центральным отоплением в 614 домах внутридомовые системы теплоснабжения заполнены, а также системы заполнены в 20 школах, 7 учреждениях дополнительного образования, 48 детских садах, 45 медорганизациях.

Куда подать заявку на подключение тепла?

Чтобы начать запуск тепла, представителям организаций нужно будет направить заявку в Барнаульскую теплосетевую компании. Сделать это можно двумя способами:

– направить письмо по адресу: г. Барнаул, пр. Космонавтов,13, либо передать его лично;

– направить копию письма на электронную почту btsk@sibgenco.ru;

Для подачи тепла в жилые дома необходимо обратится в управляющую компанию либо ТСЖ/ЖСК.

По вопросам отопления можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую администрации своего района:

- Железнодорожный район – 62-56-95;

- Индустриальный район – 47-51-83;

- Ленинский район – 54-44-49;

- Октябрьский район – 24-74-98;

- Центральный район – 63-08-25.

Или в диспетчерскую службу СГК – 59-97-15.

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