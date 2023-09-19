На Алтае девять районов отстают от графика подготовки к отопительному сезону

До начала сезона на всех объектах работу планируют завершить Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае девять районов вовремя не выполнили работы по подготовке теплоснабжающих предприятий к отопительному сезону. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на Минстрой региона.

По данным на 14 сентября, из 69 муниципалитетов необходимую подготовку завершили 60 территорий. Работы продолжаются в Бийском, Локтевском, Немецком, Шелаболихинском, Ключевском, Родинском, Топчихинском, Тогульском, Алтайском районах. Многие из этих территорий имеют постоянные проблемы с подготовкой систем теплоснабжения. Тем не менее, до начала сезона на всех объектах работу планируют завершить.

Также в этом году продолжилась совместная с Ростехнадзором проверка по выявлению нарушений при подготовке к зиме. В настоящее время проверили 22 теплоснабжающие организации, зафиксированные нарушения там устраняют. Плановые проверки продлятся до 15 ноября, после этого начнут выдавать паспорта готовности.

Отмечается, что Минстрой создает резерв топлива на зиму. Всего планируют запасти порядка 70 тыс. тонн угля. 23 тысячи тонн уже доставили.