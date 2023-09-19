«Душа не следит за земными часами». В Барнауле прощаются с поэтом Владимиром Пасекой

Владимир Пасека на Шукшинских чтениях. Фото Юлии Нифонтовой

В Барнауле 19 сентября прощаются с поэтом Владимиром Пасекой.

- Перестало биться сердце нашего товарища, поэта, собрата по перу, добрейшей души Человека - Владимира Алексеевича Пасеки. Царствие ему небесное и светлая память! - сообщается на сайте Алтайского отделения Союза писателей России.

По словам коллег по перу, причиной его смерти стал инсульт.

Владимир Пасека родился в 1963 году на Украине в городе Джанкой, вырос на Алтае. В 1987 году закончил Алтайский институт культуры. Работал режиссером народных театров Алтая, руководителем парка культуры и отдыха «Октябрьский» (бывший «Меланжевый»), инженером на Барнаульском станкостроительном заводе.

В 2012 году Владимир Пасека по итогам краевого литературного конкурса вошел в четверку победителей в номинации «Поэзия», а в 2013 году выпустил поэтический сборник «И деревья кажутся людьми».

В феврале 2019 года Союзом писателей России и Алтайским отделением общероссийского литературного сообщества, а также Вологодским союзом писателей – краеведов России он был награжден медалью «Николай Рубцов». В апреле 2021 года Владимир Алексеевич издал сборник «Ночные дожди (стихи разных лет). В январе прошлого года администрацией Барнаула Владимир Алексеевич был награжден памятным знаком «За вклад в развитие литературы». В марте того же года года он выпустил сборник избранных стихов «Дорожка к дому». Пять месяцев назад на сайте stihi.ru (stihi.ru/2023/09/02/1460) появился его сокровенный стих «О душе» :

Душа бестелесна,

легка и незрима.

Встречая ее,

ты проносишься

мимо.

И только теплом

благодатным согретый,

на миг замираешь

от близости этой.

Душа не следит

за земными часами,

владея бессмертьем

и властью над нами.

Но ей не дано

на глаза попадаться.

Она не такая.

Не любит

мешаться...

Прощание с Владимиром Пасекой состоится 19 сентября во вторник с 13.00 до 14.00 в траурном зале крематория по адресу: г. Барнаул, проспект Космонавтов, 64.

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким Владимира Алексеевича.

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