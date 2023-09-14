Скончалась первая и единственная на Алтае женщина-скульптор Людмила Рублева

Скульптор-художник Людмила Рублева Фото: Олег УКЛАДОВ

Печальная новость. Ушла из жизни известный скульптор Людмила Рублева. Сообщение об этом 14 сентября появилось в группе Алтайского Союза художников в сетях.

Одна из ведущих художников-скульпторов Алтая родилась 5 июня 1937 года в городе Грозном. Девочка с детства любила рисовать, занималась скульптурой во Дворце пионеров, и уже тогда работы школьницы экспонировались на выставках детского творчества.

В Барнаул Рублева приехала в 1962 году, работала в Алтайском отделении художественного фонда РСФСР. На Алтае она была единственной женщиной-скульптором.

- Даже не могу мыслить себя без глины, без дерева… Все это оживает в руках, превращаясь в задуманный образ… Я люблю свою профессию, и люблю с каждым годом все сильнее и сильнее, – говорила скульптор в одном из интервью.

У Людмилы Рублевой было много скульптур, посвященных детям Фото: Олег УКЛАДОВ

Произведения алтайской ваятельницы и художницы сегодня хранятся в собраниях Музея искусств народов Востока, Государственного художественного музея Алтайского края, Алтайского государственного краеведческого музея, Павловской картинной галереи, Михайловской картинной галереи и в других музеях, галереях и частных собраниях России.

Работая в области монументального искусства, Людмила Викторовна также создала в крае ряд памятников и мемориалов, к примеру, мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который расположен в центре села Мамонтово.

При этом энергичная талантливая женщина более 20 лет совмещала творчество с педагогической работой. С1978 по 2002 год Людмила Викторовна преподавала в Новоалтайском художественном училище, обучая студентов рисунку, скульптуре, пластической анатомии.

- Моя цель - научить видеть, как прекрасен человек в движении, его великолепие, уникальное устройство, совершенство, — говорила она.

- Людмила Викторовна была талантливым педагогом. При этом, несмотря на хрупкость внешнюю, была человеком волевым и целеустремленным, вела здоровый образ жизни и была очень энергичной, - вспоминает Елена Никифорова, выпускница художественного училища.

Одна из последних крупных персональных выставок художницы состоялась в 2017 году и была посвящена ее юбилею.

Прощание с Людмилой Рублевой пройдет 15 сентября с 12 до 14 часов в Барнаульском крематории (пр. Космонавтов, 6).

Редакция выражает соболезнование родным и близким незаурядной женщины.

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