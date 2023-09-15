Брать ли зонтик на пикник? Алтайские синоптики - о погоде на выходные

В солнечные сентябрьские дни барнаульцы обожают фотосессии Фото: Олег УКЛАДОВ

Первые деньки календарного бабьего лета на Алтае оказались переменчивыми, как и женский характер. Еще накануне, 14 сентября, было солнечно, тепло, многие барнаульцы гуляли в парках, делились красивыми фото из дендрария и т д. А в пятницу, 15 сентября, с утра в Барнауле зарядил дождь и даже зловеще погромыхало. О том, чего нам ждать от погоды в выходные, «Комсомолке» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра

16-17 сентября, по прогнозам синоптиков, должны порадовать солнечной сухой погодой.

- Лишь в предгорьях временами дожди, - уточнила Людмила Сырых. - Температура воздуха в крае ночью будет подниматься от 4 до 10 градусов тепла, днем - от 15 до 22 градусов.

По словам опытного метеоролога, в календарное бабье лето, которое начало отчет с 14 сентября, нынче ворвались дожди, поэтому назвать его классическим метеорологическим бабьим летом нельзя.

- С метеорологической точки зрения, бабье лето - это комфортная солнечная погода без осадков дней на десять. В этом году такого нет, - пояснила Людмила Сырых.

Тем не менее, по прогнозам синоптиков, дыхания холода с севера не предвидится, и солнечные комфортные дни в сентябре еще будут, как, например, в эти выходные.

И все же, собираясь на пикники, не забудьте захватить с собой зонтик.

- Многие подшучивают над фразой синоптиков: «Дожди местами, временами», но так оно и есть, -говорит Людмила Сырых. - Вот, к примеру сегодня, 15 сентября, утром в центре Барнаула лил дождь и громыхало, а в Научном городке дождик немного поморосил и перестал, практически и не было. Так и будет в последующие дни календарного бабьего лета: то солнечно, то дождик местами-временами.

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