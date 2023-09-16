«Да у тебя же папа пианист»: солист группы «Жуки» - уроженец Бийска

Валерий Жуков родился в Бийске в 1971 году. Скриншот видео с youtube-канала «НАШЕ»

24 сентября на конноспортивном празднике в алтайском селе Новотырышкино выступит популярная группа «Жуки», бессменным лидером и основателем которой является Валерий Жуков. Как выяснилось, певец - уроженец города Бийска.

Валерий Жуков родился 2 мая 1971 года, учился в бийской школе №5, где основал свою первую рок-группу «Добрый день». После окончания школы поступил в Абаканское музыкальное училище, но через год был отчислен за прогулы. Именно в Абакане Валерий записал свой первый альбом «Окрошка» и отправился вместе с ним покорять Москву, но на тот момент успеха не добился. В 1991 году Валерий собрал новую группу и дал ей название «Жуки».

В 1995 году лидер «Жуков» написал несколько песен для группы «Браво», в том числе он стал соавтором популярной композиции «Этот город». Также Валерий является автором самых известных песен группы «Жуки» - «Батарейка» и «Танкист». «Батарейку» исполняли на гитаре чуть ли не в каждом дворе, а песня «Танкист» в свое время получила награду «Золотой граммофон».

В 2013 году в прессе писали, что у Валерия трагически погиб один из сыновей, а в 2014 году певец перенес инфаркт. Но Валерий восстановил здоровье, и сейчас ведет активную концертную деятельность.

Кстати, строчки из песни «Танкист»: «Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист» - автобиографичные. Отец Валерия Петр Максимович действительно пианист, а мама Екатерина Николаевна – педагог.

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