Как иподьякон в актеры подался: бийчанин рассказал о карьере в большом кино, работе с «Кейт Уинслет» и постельных сценах

Молодой человек окончил ГИТИС и недавно получил главную роль в полнометражном фильме Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Недавно «Комсомолка» рассказывала о восходящей звезде отечественного кино и театра Игоре Негодяеве. 30-летний молодой человек из Бийска с раннего детства мечтал стать актером, однако добиться первых серьезных ролей оказалось не так просто. Недавно Игорь снялся в военном фильме «Нюрнберг» известного режиссера Николая Лебедева. Актер рассказал «Комсомолке» о том, чего стоило провинциальному парню из далекой Сибири пробиться в мир большого кино.

Все началось с «Аншлага»

- Игорь, расскажите, вы всегда мечтали стать актером?

- Так получилось, что еще в шесть лет я сказал, что буду актером. Любил смотреть «Аншлаг», где Геннадий Ветров играл на нескольких инструментах. С тех пор меня поддерживали во всех моих стремлениях: сначала отдали на танцы в коллектив «Росинка», потом я был единственным учеником в театральной студии – да, это была студия из одного ученика! Моим первым учителем был Александр Эльдаров, он на всю жизнь привил мне любовь к театру. Учился я и в музыкальной школе.

Игорь с детства мечтал стать актером Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вообще у меня была мечта – попасть в Бийский драматический театр на детскую роль. Думал, как стану известным, получу статус, вернусь в Бийск и буду показывать там спектакли, а мои знакомые будут их смотреть. Я бы и сейчас с радостью это сделал, но стало меньше энтузиазма и больше реализма.

В 16 лет для участия в православном фестивале среди театральных студий воскресных школ соединили нашу воскресную школу и театр «Зурбаган», у них слетел главный актер, и меня пригласили по знакомству. Я быстро выучил текст, познакомился с ребятами, которые затянули меня в православную церковь, и я посчитал, что это мой путь.

- После школы вы пошли учиться в Барнаульскую духовную семинарию. Вы набожный?

- Я хотел поступить в театральный, но попал в духовную семинарию и учился там два года. В итоге вышел иподьяконом. Мне повезло, что меня всегда окружали не фанатично религиозные, а адекватные верующие, которые рассматривают елигию больше как философию, как стиль жизни без излишней обрядовости и ругани на женщин, которые носят штаны. Они просто уверены в поддержке от бога.

После отчисления я стал менее религиозным, но добрые принципы честности и добра сохранились. Обучение в семинарии проходило в строгих условиях, так как это заведение закрытого типа - ты подчиняешься с утра до вечера, не можешь просто так выходить за территорию. В выходной, может быть, тебе повезет получить увольнительную. Помимо учебы были всеобщие молитвы, послушание: мы бесконечно что-то грузили, таскали, красили, белили, копали.

Игорь Негодяев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- По молодости часто творишь глупости. Приходилось исповедоваться?

- Ты, в принципе, подчиняешься общим нормам. Ничего сверхъестественного не было. Да, я начал пить и курить как раз в семинарии, но это не был разгульный образ жизни – по чуть-чуть, никто не предавал этому страшного значения. Мы подробно изучали священное писание, и там про это ничего не сказано. Главное – как ты к этому относишься.

Большой город

- Но мечта поступить в театральное вас все не отпускала. Вы рассказывали, что вам не удалось с первого раза поступить в ГИТИС. Вообще насколько сложно туда попасть?

- Процесс поступления очень сложный. Начинается все с апреля. С вечера или в 3-5 утра занимаешь очередь, чтобы попасть в список. Потом идет нулевой тур: абитуриентов заводят десятками, и они читают басню, стих или прозу. Мастерам хватает двух слов, чтобы понять, что ты из себя представляешь. После этого ты проходишь или не проходишь пластический тур, коллоквиум – собеседование с умными вопросами, и творческий этап – там ты не только читаешь, но и поешь. Тебе еще и задания подкидывают – к примеру, поешь на китайском языке или как дракон.

Игорь Негодяев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В первый год своего поступления я почти во всех вузах «пятерки» (театральные вузы Щукина, Щепкина, ГИТИС, ВГИК, МХАТ) дошел до третьего тура, а в ГИТИС слетел с нулевого тура. Конечно, внутри все оборвалось… Вообще я рассчитывал, что поступлю во ВГИК, надеялся, что мастера проведут параллель, что я как Шукшин, мол, вот она, сибирская кровь приехала! Но не вышло.

- Что делали после провала на поступлении?

- Потом я уехал в Питер, где почти год работал смотрителем Федоровского собора. В марте 2014-го я вновь поехал «штурмовать» театральное. Так как я из небогатой семьи, то пришлось искать такую работу, чтобы ночью зарабатывать на жизнь, а днем заниматься поступлением. Работал я везде: рестораны, кафе, ларьки, клубы…

Но в тот год почти во всех вузах я слетел с первого тура, оставалась надежда лишь на ГИТИС. Я был уже даже не в десятке, а в последней восьмерке. Время – час ночи: и спали, и мерзли, и были выжаты.... Наш будущий мастер Сергей Голомазов как только услышал, что я учился в семинарии, поднял на меня глаза, и я понял, что пройду дальше, оставалось лишь держаться.

Мне на тот момент было 23 или 24 года. Студенческие годы прошли, как сказочный сон, который ты, к сожалению, уже никогда не повторишь. Это лучшие годы моей жизни.

- А стать актером сейчас можно в любом возрасте?

- Образование сейчас вообще не ценится, поэтому никаких препятствий нет. Записал пару видеороликов на миллион, и тебя позовут хоть в театр, хоть в кино.

- Какой была ваша первая роль?

- Первая серьезная роль была уже в Калининградском музыкальном театре, куда я устроился после окончания вуза – я играл роль Меннерса в мюзикле «Алые Паруса». Вообще по диплому я артист драматического театра и кино. Для мюзиклов пришлось сильно напрячься, где-то переломить себя. Сначала не получалось, потом пошло: играл в таких постановках как «Великий Гэтсби», «Робин Гуд», «Мэри Поппинс», «Любовь в стиле джаз».

- Как долго вы готовитесь к роли? Может, есть какие-то лайфхаки для того, чтобы принять образ быстрее?

- Главный лайфхак – это обучение. Если времени нет и просят уже к вечеру скинуть пробу, то выхода нет – зубришь, как в школе. А вообще мы четыре года учились, как готовиться к роли – сначала просто читаешь, улавливаешь смысл, кому и зачем ты все это говоришь, цепляешься за идею. В среднем на подготовку спектакля в театре уходит два месяца, и за это время ты настолько вдалбливаешь текст, что, кажется, ночью разбуди меня – и прочитаю, и спою.

Волшебной палочки нет. Я не верю в талант или невероятный дар. Максимум, что тебе может быть даровано – внешность, яркий типаж или золотые голосовые связки. Но в драматическом искусстве невозможно быть талантливым. Что тебе дали? Дар быть чувственным человеком, примеряющим образы других людей?

Игорь Негодяев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- А вам приходилось делать что-то необычное для роли? Худеть или толстеть, к примеру, как голливудские актеры…

- Проекты такого уровня я пока не получал. Но был случай, когда для эпизодической роли нужно было наклеить парик, а для того, чтобы он приклеился, нужно было сбрить наголо часть волос, но я отказался.

Для главной роли в полнометражном фильме «Соло», который мы сейчас снимаем, пришлось научиться собирать и разбирать автомат, стрелять. Я там играю киллера.

- Любите играть отрицательных персонажей?

- Мне нравится играть всех, но в силу моей внешности меня видят чаще в позитивном образе – первокурсник, старшеклассник, друг главной героини-оторвы. Со временем это представление изменилось: я герой с двойным дном. Внешне привлекательный, а внутри – чертовщина.

- Сколько длится ваш съемочный день на киноплощадке?

- Все зависит от сезона и светового дня. По стандарту это прописано и в договоре, смена длится 12 часов, переработка оплачивается сверху. Длительность съемок зависит от слаженности команды. Нормальная выработка для полнометражного кино – две-три минуты итогового материала за 12-часовую смену, для продолжительных сериалов – пять-семь минут.

- А что делать, если заболел или проснулся, а на лице огромный прыщ?

- Для меня это обычная история. Если назначен съемочный день, то обязательно выскочит прыщ на самом видном месте. Это уже традиция. Но ничего, грим все исправляет. Вообще сейчас в кино все меньше и меньше используют грим. Еще стандартная история у съемочной группы – диарея..

Игорь Негодяев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Съемки «с голым задом»

- Вам нравится отечественное кино?

- У нас пишут хорошие сценарии, но не всегда они доходят до продюсеров. Творчество должно быть свободным. Есть, конечно, платформы, снимающие на независимые деньги, но там и подход другой: сразу интересные актеры – не только медийные, типажи другие. И в этом я и вижу развитие киноиндустрии. Если она будет независимая, то будет разной. Российские сериалы про ментов и трупы, действительно, надоели.

- Есть ли у вас табу: в каких фильмах или сериалах, рекламе не стали бы сниматься?

- В политических. Мне предлагали однажды сняться в политическом ролике. И даже несмотря на то, что у меня был «ноль» на карте, я отказался. Лучше умру с голоду.

А так я готов к разным предложениям. Однажды записывал пробы для рекламы энергетиков: для пробы пришлось прыгать с голым задом. Еще я пробовался в рекламу средства от диареи и презервативов.

- А в постельных сценах приходилось сниматься? Как к такому относитесь?

- В студенческой работе приходилось сниматься голым. Это был маленький эпизод для ребят из Московской школы кино (факультет операторской работы). Нам нужно было воссоздать эпизод из фильма «Чтец» с Кейт Уинслет в главной роли. Для съемки ребята нашли девушку, которая один-в-один Кейт. Ее фото потом я показывал сценаристу «Секретных материалов» Джо Брауну – он не отличил голливудскую актрису от нашей.

Постельная сцена Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вообще в кино же не снимают все на живую. Часто используют дублерш, если нужна грудь или вид со спины крупным планом. Кто-то в моменты соития надевает микротрусики. Одна актриса сделала между собой и партнером прослойку книг, чтобы тела не соприкасались.

Девушка, похожая на Кейт Уинслетт Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Конечно, есть природный фактор – у мужчин срабатывает эрекция, но опять же – во время обучения в институте мы друг друга в таких видах видели друг друга… Главное – помнить цель. Лично для меня самое противное – целоваться, так как это настоящий контакт, и здесь все по-настоящему. Это первая попавшаяся девушка, ты за ней даже не ухаживал, а целуешься.

- А вы влюблялись когда-нибудь на съемочной площадке?

- У меня пока было не так много съемок, да и на площадке не до этого. Вы как две лошади, запряженные в упряжь – вам не до любви. Есть те, у кого случаются романы, но зачастую после съемок и они разбегаются.

- Каким был ваш самый большой гонорар?

- За съемку в рекламе BigBon – 300 тыс. рублей.

- А во время съемок в других городах вам все оплачивают?

- Оплачивают перелет, проживание, суточные, такси от гостиницы до площадки, питание и гонорар. Самыми запоминающимися съемками были для рекламы мирового чемпионата по Counter-Strike в Берлине. Пять дней с 4 до 6 утра шли съемки, а остальное время мы гуляли по городу и отдыхали.

- Как часто вы приезжаете на Алтай?

- На Алтае я бываю раз в год. На родину тянет, чтобы погрузиться в воспоминания, съездить в Сростки, посидеть на Пикете, как Шукшин, посмотреть на закат, смотаться к бабушке в деревню. Для меня малая родина – это, в первую очередь, люди.