«Сняла с карты 4,6 млн рублей»: пенсионерка из Барнаула заявила в полицию на дочь

Полина Петровна инвалид II группы по онкозаболеванию Фото: Артем КИЛЬКИН

В редакцию «Комсомолки» обратился житель Барнаула Андрей Искин и рассказал историю своей 82-летней мамы Полины Петровны, которая на закате жизни лишилась накопленных средств и жилплощади. И эта не история про мошенников, которые выбирают своими жертвами пожилых людей. По словам Андрея, его мама лишилась жилья и денег по вине родной дочери Юлии.

«Квартирный вопрос»

По всей видимости, «квартирный вопрос» испортил не только москвичей, но и барнаульцев. Во всяком случае, по рассказу Андрея и его мамы, ее дочь Юлия в 2011 году предложила Полине Петровне купить вскладчину трехкомнатную квартиру, чтобы жить в ней вместе. Сын Андрей внес за маму 500 тысяч рублей, при этом Юлия, занимавшаяся покупкой и оформлением жилья не стала оформлять право собственности на Полину Петровну, хотя устная договоренность такая была.

- Дочь тогда села со мной рядом, обняла меня и сказала: «Мам, ну что ты будешь ходить эти документы оформлять? Тяжело же уже тебе. Я пока на себя все оформила, ты же не будешь век жить. Я за тобой ухаживать буду, будем вместе жить», - вспоминает Полина Петровна слова дочери.

До недавнего времени женщины действительно жили вместе, но 17 июля 2023 года Полина Петровна после недолгого отсутствия не смогла попасть домой – ключ не подошел к замку, а чуть позже выяснилось, что и банковская карта пенсионерки опустела. А квартира неожиданно перешла в собственность к дочери Юлии Кристине.

- Мы пришли домой, попытались открыть дверь ключом и не смогли. Звонили в дверь – никто не открыл. Постучались к соседям, они ничего не слышали и не знают. Все вещи, лекарства остались в квартире. Кроме того, мама дала Юлии карту свою, чтобы та оплачивала этой картой медикаменты и продукты, снимать средства на свои нужды она не имела права. За все время, пока она пользовалась картой, сняла с нее порядка 4,6 млн рублей и не поставила маму в известность, - рассказывает сын Андрей.

Юлия, по всей видимости, съехала из трехкомнатной квартиры, где проживала с матерью к своей собственной дочери, и жилье сейчас пустует. Она ничего не стала объяснять брату и матери, перестала выходить с ними на связь и сбрасывает телефонные звонки, не желая идти на контакт с родственниками.

- Она мне говорила много раз, мол, пожила со мной – теперь иди живи к сыну, а мне надо свою жизнь устраивать, я еще не старуха, - цитирует дочь Полина Петровна.

Пенсионерка обвиняет родную дочь в мошенничестве Фото: Олег УКЛАДОВ

«Не делайте из нее несчастную»

Сейчас Полина Петровна живет у Андрея, который ухаживает за мамой, к слову, инвалидом 2 группы по онкозаболеванию. Совсем скоро ей предстоит очередной этап лечения, а пока пожилая женщина вынуждена была обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. И обвиняет она в нем собственную дочь.

По словам пенсионерки, ссор между ней и дочерью никаких не было. Если назревал конфликт, мать уходила в свою комнату и тихонько плакала там.

- Мы с ней не ссорились сильно, но и не были дружны. Она со мной никогда не разговаривала, на день уходила к внучке. Иногда мне соседка помогала до лавочки дойти да обратно, а дочь не помогала. Жила я с ней плохо, но никому ничего не рассказывала, не хотела, чтобы отношения портились между нами всеми, - говорит Полина Петровна.

Конечно, у каждой стороны своя правда и «Комсомолка» попыталась связаться и с дочерью Юлией, и с внучкой Кристиной чтобы разобраться в этих перипетиях, но обе женщины наотрез отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

- Пусть они говорят, что хотят. Пусть это будет на их совести. Я просто хочу жить и ушла я потому, что мне надоело ссориться, - сказала Юлия.

- Вам больше не о чем статьи писать, что ли? Это семейное дело, а не ваше, - добавила Кристина.

А вот муж Кристины Алексей все же решил внести ясность во внутрисемейные разборки.

- На сегодняшний день эта квартира наша с Кристиной, и мы ее собственники. Бабушка и Юлия Владимировна там просто временно прописаны, а мы имеем право делать с этой квартирой все, что захотим. Сейчас ситуация поменялась, и у нас на эту квартиру есть свои планы.

Когда бабушка была взята на поруки, Юлия Владимировна была здоровая, имела свою семью, но прошло уже 12 лет. Все это время за бабушкой хорошо ухаживали, а сейчас уход требуется Юлии Владимировне, потому что 6 лет назад у нее был инсульт. Поэтому мы забрали ее к себе, и мы за ней ухаживаем, а за Полиной Петровной ухаживать она уже не может. У бабушки есть сын, так что не делайте из нее бедную и несчастную. Про 500 тысяч мы ничего не знаем, потому что квартиру покупали сами. Про деньги с карты тоже ничего не знаю – пусть докажет, что они были, - говорит зять Юлии.

На вопрос корреспондента «Почему с бабушкой так обошлись и не дали ей войти в квартиру и забрать вещи?», Алексей ответил, что Полина Петровна ушла сама.

Удар в спину

Светлана, родственница семьи и соседка по даче, отметила, что Юлии и Кристине не было никакого дела до Полины Петровны.

- Я не знаю, что там происходило в квартире, этого не видела, но из-за забора мы могли наблюдать как бедная больная бабушка работает в огороде, а молодые, здоровые женщины и мужчины ей не помогают никак. Шашлыки, музыка, баня и больше им ничего не нужно было. Нет бы помочь Полине Петровне, а им как будто все равно. И по разговору с ней, я поняла, что у нее вечно не было денег - то ли пенсию у неё забирали они, то ли что, - рассказала «Комсомолке» Светлана.

Да и дача, которую Полина Петровна строили с мужем, тоже ушла с молотка. О том, что дачи больше нет, Андрей и его мама узнали в разговоре с Юлией.

- Она сказала нам: все, нет больше дачи – забудьте о ней. Как она ее продала, на каких основаниях, мы так и не поняли. Дача принадлежала маме, для нее она была отдушиной, она рвалась на нее и только там чувствовала себя хозяйкой, а тут вдруг нет дачи, и все, - говорит Андрей.

Полина Петровна плачет по вечерам. Плачет от обиды, от того, что, прожив жизнь, полную тягот, на старости лет получила такой удар в спину от родной дочери.

- Мама родилась в 1941 году, ребенок войны. Она через многое прошла. Работала с малых лет, переехала в город в одних сапогах резиновых да в тулупе, работала на заводе с молодости. Стала начальником цеха, сейчас она ветеран труда. Многое они с отцом преодолели, чтобы нас поднять, и Юлия вот так решила поступить, - сокрушается Андрей.

К сожалению, такие истории не новы. Даже самые близкие родственники в одночасье становятся врагами, когда речь заходит о движимом и недвижимом имуществе. И раз уж договориться между собой у семьи не получается, то разбираться в том, где деньги и чьи в итоге квадратные метры, будет уже полиция.

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