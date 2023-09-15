Соревнования по гребле пройдут с 15 по 17 сентября. Фото: Тимофей Даудрих

В пятницу, 15 сентября, на гребном канале Барнаула стартуют международные соревнования по гребле «Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ».

– Мы долго готовились к этому событию и постараемся сделать все, чтобы участники соревнований чувствовали себя на Алтае комфортно и продемонстрировали высокие результаты в соревнованиях. Надеюсь, что соревнования в центре Евразии станут незабываемым праздником спорта, дружбы, сотрудничества для всех гостей и участников турнира! – говорит президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков.

– Здорово, что AAACUP пройдет в этом году не только в Москве, но и в Барнауле. Мы развиваемся, двигаемся вперед, охватываем все больше регионов. Барнаул – крутое место, инфраструктура позволяет проводить международные соревнования высшего уровня, - добавляет один из «виновников торжества», олимпийский чемпион Александр Дьяченко. – Здесь отличный гребной канал с новыми стартовыми системами, с большим количеством инвентаря, удобные условия для проживания, классная атмосфера во время соревнований. Самое главное, что в этом регионе очень любят греблю, жители края будут только рады увидеть топовых спортсменов со всего мира.

Сегодня запланированы предварительные старты, которые начнутся уже в 10.00. Первыми воду испробуют спортсмены на SUP-бордах.

Расписание стартов 15 сентября:

10:00 - 11:40 предварительные заезды,

14:00 - 15:50 - предварительные заезды,

16:00 - 17:50 - полуфинальные и предварительные заезды.

Зрителей турнира, помимо захватывающих стартов, ожидает разнообразная развлекательная программа с концертами, игровыми и лаунж-зонами, ярмарки и длинные фуд-корты, шоу чирлидинга «Экстрим», а также конкурсы и многое другое. В 17.00 начнется сет от Dj Julia Petrova.

Стоит отметить, что официальное открытие «Алтайской регаты: Кубка ААА» состоится в субботу, 16 сентября, в 13.00 на сцене со стороны зрительских трибун. Кроме того, с этого же дня уже начнутся первые финалы и, соответственно, первые награждения, слезы радости или разочарования. Все зависит от результатов и готовности атлетов, а они, как говорят организаторы, уже ждут на дождутся, когда выйдут на воду.

Комментировать соревнования будут Эмма Гаджиева и Сергей Медведев.

Все дни «Алтайской регаты» зрители смогут добираться до гребного канала на бесплатных автобусах. Они будут ходить с остановки «Площадь Октября» (проспект Калинина, со стороны Молодежного театра Алтая), начиная с 8:00. Интервал движения 5-10 минут. Автобусы обозначены табличкой «Гребной канал».

Кроме того, можно доехать на электричке до станции «Гребной канал». Стоимость проезда - 22 рубля. Расписание движения по ссылке.

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