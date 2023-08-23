Тропу засыпало снегом: на Алтае с помощью вертолетного троса эвакуировали с горы туриста

Туристу не потребовалась помощь медиков Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай вертолетом эвакуировали туриста из Владивостока, который застрял на горе. Тропу и страховочные перила засыплю снегом, поэтому мужчина оказался в ловушке и не мог спастись сам. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Утром 22 августа в службу спасения поступило сообщение о том, что незарегистрированный турист из Владивостока находится в палатке на высоте 4030 метров на гребне перед пиком «Делоне». За ночь выпало много снега, тропу и страховочные перила занесло, поэтому мужчина не мог сам спуститься вниз. О проблеме отдыхающий сообщил на ближайшую туристическую стоянку.

Вскоре спасателей вертолетом доставили на туристическую стоянку. Сотрудники МЧС разделились: часть людей оставалась на месте и была готова к пешему восхождению, другие же на вертолете готовились подцепить туриста с помощью прицепного устройства из троса и крюка.

В итоге все получилось – вертолет смог максимально близко подлететь к мужчине, и он сам подцепился на крюк. На борту спасатели контролировали эвакуацию.

– Таким образом, туриста, висящего на тросе, доставили целым и невредимым до стоянки, где его ждала вторая группа спасателей, – отметили в МЧС.

После воздушное судно с туристом приземлилось в селе Тюнгур Усть-Коксинского района. Мужчина чувствовал себя хорошо, и медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее мы писали о том, что в Республике Алтай на прошлой неделе случилось несколько ЧП, и некоторые из них закончились трагично. Одного человека унесло течением при опрокидывании лодки, другой разбился на велосипеде при спуске с горного перевала, также погиб житель другого региона, собиравший шишки.

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