Ушел из жизни известный алтайский онколог Константин Мамонтов

Константин Григорьевич был тем, кто вселял в людей веру и надежду Фото: Алтайский онкологический диспансер

7 августа ушел из жизни известный алтайский онколог, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Константин Григорьевич Мамонтов. 15 октября он отпраздновал бы свой 60-летний юбилей.

Так получилось, что свое последнее интервью Константин Мамонтов дал «Комсомолке» пару месяцев назад. Мы говорили с ним о разном - о жизни, о смерти, о том, есть ли жизнь после смерти…

- Думаю, что нет, - сказал тогда доктор. Впрочем, меня это нисколько не удивило. Почти все доктора вслух говорят именно так. А думать могут и по-другому.

На шкафу в кабинете Мамонтова много лет живет фигурка белоснежного ангелочка. Почему то каждый раз, когда я сюда приходила, то воспринимала его как посредника между этим миром и тем. Сказать честно, в коридорах онкоцентра мне было всегда неуютно, порой я даже в страхе внезапно оборачивалась, чтобы проверить, а не идет ли где рядом старуха с косой. Конечно, это мои предрассудки. А вот в кабинете Мамонтова всегда становилось спокойно. Он был тем, кто вселял в людей веру и надежду. Он не был Господом Богом, но более 30 лет давал больным с одними из самых неблагоприятных видов рака (печени и поджелудочной железы) шанс на жизнь. Если посчитать, на сколько лет в совокупности он продлил жизнь своих пациентов, то, наверняка, многие на эмоциях воскликнут: «Столько не живут!». А они жили. Многие и до сих пор живут.

В последнюю нашу встречу, он сказал, что в жизни для него самое главное – это работа. Он жил своим отделением. Он болел им.

- На первом месте, семья, наверное. Но главное – это работа. Я - человек, одержимый работой, это однозначно, - говорил он.

А еще признался, что много лет стремился к званию «Заслуженный врач РФ». Константин Григорьевич получил этот почетный знак за несколько месяцев до смерти. А по справедливости должен был получить много лет назад, так как это один из немногих медиков, которые сыграли решающую роль в развитии онкологии в регионе, создав первое за Уралом отделение по лечению рака печени и поджелудочной железы. Говорят, что незаменимых людей нет. Не соглашусь. Таких, как он не заменить. Продолжить его дело – да. Но заменить – нет.

- А вы верите в бога? – был один из моих последних вопросов к нему.

- Да, но не фанатично. У меня есть иконка в машине, порой захожу в церковь поставить свечки. Но сказать, чтобы я молился перед каждой операцией – такого точно нет. У меня есть поясок с молитвами, который мне подарила мама лет 40 назад. И он постоянно со мной. Уж не знаю, помогает это или нет, но я его всегда ношу в сумке.

Многие медики с годами выгорают и относятся к пациентам уже без сочувствия и сожаления. Но Мамонтов даже спустя 30 лет работы всегда говорил, что так нельзя, и что привыкнуть к смерти тоже нельзя:

- Особенно когда делаешь идеальную операцию, казалось бы, все должно закончиться хорошо, и вдруг появляется какое-то осложнение и человек умирает. Это очень сильно грызет. Я потом всегда смотрю причину смерти в заключении патологоанатома – и камень с души, когда понимаешь, что твоей вины нет...

Константин Григорьевич было 59 лет. 15 октября он отпраздновал бы свой 60-летний юбилей.

Редакция «Комсомолки» приносит глубокие соболезнования родным и близким Константина Григорьевича. Мы скорбим вместе с вами.

Прощание с Константином Григорьевичем Мамонтовым состоится в среду 9 августа с 12-00 до 14-00 в Иоанно-Богословском храме (ул. Шумакова, 25а).

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