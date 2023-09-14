Билась до последнего: момент ограбления цветочного магазина в Барнауле попал на видео

Продавец цветов не испугалась грабителя. Скриншот видео с сайта ГУ МВД России по АК

Полиция опубликовала видео ограбления цветочного магазина в Барнауле c камера наблюдения. ЧП случилось 12 сентября около 7 утра в Индустриальном районе Барнаула.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, в один из цветочных павильонов вошел неизвестный мужчина и направился к кассе, за которой стояла 20-летняя девушка. Оттолкнув флориста, мужчина начал искать деньги, которые находились в коробке. Мужчина нашел деньги, но продавец цветов оказалась не робкого десятка и выбила коробку с наличностью из его рук.

Деньги разлетелась по полу, преступник кинулся собирать их, но девушка упорно не давала ему похитить купюры и билась со злоумышленником до последнего. В тщетных попытках собрать с пола добычу мужчина ретировался из магазина, где ему дали столь жесткий отпор. С собой он унес 6 тысяч рублей.

В этот же день сотрудники ППС по «горячим следам» задержали подозреваемого. Оказалось, что павильон ограбил 29-летний житель Барнаула, ранее судимый за кражу.

Кроме того, стало известно о том, что несколько дней назад произошло похожее ограбление. Продавец продуктового магазина рассказала, что подозреваемый попросил налить ему алкогольный напиток, и пока она наливала спиртное, мужчина вытащил из открытой кассы 7000 рублей и скрылся. Как выяснилось, оба преступления совершил один и тот же человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, деньги у подозреваемого изъяли, и в настоящее время по фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» и «Грабеж».

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