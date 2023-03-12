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НовостиПроисшествия12 марта 2023 10:20

В одном из ТЦ Барнаула покупатель украл две пары ботинок

Сумма ущерба составила около 6 тыс. рублей
Александра Сапожкова
Уголовное дело возбудили по статье «Кража»

Уголовное дело возбудили по статье «Кража»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула украл две пары обуви в отделе кожгалантереи, расположенном в крупном торговом центре города. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю.

Заявление поступило от сотрудников отдела. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения.

- Судя по кадрам, днем неизвестный мужчина, примеряя обувь, незаметно взял две пары ботинок и ушел, не рассчитавшись. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей, – рассказали в полиции.

Подозреваемым оказался житель Барнаула 1985 года рождения. Мужчина во всем признался, обувь у него изъяли. Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Отмечается, что ранее мужчина не был судим.

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