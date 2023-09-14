Участники алтайского проекта «Сибирская трансформация» установят рекорд мира

Первоначальная регистрация участников пройдет 17 сентября Фото: Анна СЕМИНА

24 сентября в Барнауле, а также в Кемеровской области стартует самый преображающий проект страны «Сибирская трансформация». Его участники смогут стать рекордсменами мира.

Стать участником рекорда очень просто. Самое главное требование – записаться в проект «Сибирская трансформация».

– Мы устанавливаем коллективный рекорд мира по сбросу веса. Мы набираем группу людей от 200 человек. Взвешиваем всех вместе, и через три месяца всех ждет контрольное взвешивание. На его основе представитель Книги рекордов России фиксирует рекорд мира по коллективному сбросу веса, - говорит автор проекта, вице-чемпион мира по бодибилдингу Александр Барбашин.

Первоначальная регистрация участников пройдет 17 сентября в Кемерово в спортивном комплексе «Кузбасс-Арена». Если вы хотите, чтобы ваше имя было навечно вписано в Книгу рекордов мира, то вам сюда. Кстати, что важно отметить, вместе с участниками «Сибирской трансформации» ближайшие три месяца будут худеть и их наставники. Это не только личный пример и мотивация, но и двойная поддержка, ведь до финала должны дойти все.

Будущие рекордсмены при параллельной регистрации в «Сибирской трансформации» еще на старте проекта получат фирменный мерч с отметкой «Я участвую в Рекорде Мира», а также 40%-ю скидку на трехмесячный абонемент в сеть фитнес-клубов «ST GYM».

Непосредственно 12 сезон проекта «Сибирская трансформация» стартует 24 сентября. Призовой фонд составляет 150 тысяч рублей. Участников ждут лекции по питанию и диетологии, мастер-класс по приготовлению ПП-блюд, фитнес-выходной с участниками и наставниками, CROSSFIT-соревнования в рамках проекта, конкурсы и мероприятия от партнеров проекта, фотосессия от профессионального фотографа, семинар от психолога и многое другое. Те, кто будут участвовать в формате online, смогут просматривать лекции в рамках вебинаров.

В этом сезоне участников «Сибирской трансформации» ждут уже привычные категории: мужчины и женщины до 35 лет и свыше 35, а также свыше 45, мамочки в декрете, физик-женщины, физик-мужчины, модель, женщины PLUS SIZE, фит-пары и новинка сезона – артистик (аналог артистик-модель). Девушкам предстоит не только продемонстрировать свою преобразившуюся фигуру, но и устроить настоящее дефиле с крыльями.

Узнать подробнее о проекте «Сибирская трансформация» и записаться на рекорд мира можно по телефону 8-902-541-08-85 (WhatsApp) или в официальной группе во «Вконтакте».

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