Испытано на себе: как я похудела и вышла на «подиум»

Вчера я впервые в жизни вышла на подиум «в нижнем белье». Фото: Олег УКЛАДОВ

Здравствуйте, меня зовут Ольга. Мне 39 лет. И вчера я впервые в жизни вышла на подиум «в нижнем белье». Скажи мне об этом еще пару лет назад, я бы громко рассмеялась: «Я, конечно, сама себе антидепрессант, но не до такой же степени».

Еще год назад мой вес был 74 кг. И я занимала свое почетное место в категории «аппетитная булочка», которую, что уж греха таить, многим хотелось бы съесть. Но… душа ведь часто просит того, что в голове просто не укладывается (ну знакомо же, правда?). И тут я случайно попала в «Сибирскую трансформацию» - это самый крутой преображающий проект для тех, кто хочет похудеть и привести себя в форму. И что самое важное - участвуют в нем обычные люди. Обычные – это значит такие как вы или я (то бишь, булочки и крендельки), а не спортсмены с идеальной формой, которыми ты, конечно, восхищаешься, но при этом все глубже погружаешься в свои комплексы. В проекте есть несколько категорий – «Женщины до 35», «Мужчины до 35», «Женщины 35+», «Мужчины 35+», «Мамочки в декрете» и профессиональная категория «Фитнес-бикини» у женщин и «Пляжный бодибилдинг» у мужчин.

Еще год назад мой вес был 74 кг. Фото: Олег УКЛАДОВ

За свою первую трансформацию (год назад) я скинула около 10 кг: строго соблюдала питание, «прописанное» тренером, три раза в неделю ходила в тренажерный зал. И, о боги, моя «широкая» кость, начала сдуваться на глазах. Спустя три месяца я впервые за долгие годы поменяла гардероб.

Чтобы вы понимали: финал проекта «Сибирская трансформация» - это выход на сцену, где каждый из участников при судьях и полном зрительном зале демонстрирует свою форму. Так случилось, что финал моей первого проекта выпал на пандемию и сцену отменили… Честно сказать, я тогда выдохнула с облегчением – выйти в купальнике и показаться публике была точно не готова: тело вроде бы и прошло трансформацию, а мозг еще нет. Многие эксперты уверяют, что страх публичных выступлений приравнивается к страху смерти. Короче, в тот момент я не была готова «умереть» прямо на сцене. Нужно было все это осмыслить.

За свою первую трансформацию (год назад) я скинула около 10 кг. Фото: Олег УКЛАДОВ

Однако, как модно сейчас говорить, гештальт остался не закрыт. Я не преодолела себя, мой внутренний перфекционист был не удовлетворен, и этот «червяк» где-то внутри постоянно грыз меня. Три месяца назад организатор проекта «Сибирская трансформация», известный на Алтае бодибилдер Александр Барбашин сказал: «Худая корова – еще не газель. Иди в следующий проект». И я пошла в седьмой сезон «Сибирской трансформации». И скинула еще 8 кг (сейчас мой вес 58 кг).

Вчера, 18 апреля был финал. Я не заняла призовое место, но, скажу вам, кайфанула по-полной, так как победила, прежде всего, саму себя. Пять минут на сцене и сотни глаз, которые словно измерительные приборы, оценивают тебя со всех сторон, стоили трех месяцев диет, тренировок, сомнений, нервов, срывов и безумной радости от собственных же достижений. Сегодня я расскажу, что происходило в день финала в закулисье.

В Барнауле прошел финал проекта «Сибирская трансформация-7» Фото: Олег УКЛАДОВ

Наводим красоту

Чтобы выглядеть со сцены эффектнее, нужны и соответствующие ударные средства – яркий макияж и бронзовый загар. Не зря говорят, что красота требует жертв, особенно финансовых. Вечерний макияж в Барнауле обходится примерно 1,5-2 тысячи рублей. Нанесение одного слоя профессионального грима – 1,5 тысячи рублей.

Если с макияжем все понятно – пришел, тебя накрасили и всю такую красивую отпустили покорять мир, то с гримом для тех, кто никогда его не делал, есть некоторые сложности. Точнее, неудобства. Наносится он на полностью голое тело (из «одежды» - только шапочка для душа). Это опять же к вопросу о стеснении и т.д. Покрытие тела бронзовым загаром происходит из специального пульверизатора минут пять – дальше идешь сохнуть. На это требуется около получаса. Все это время руки нужно держать в стороны или вверх, чтобы на сгибах потом не было белых линий. И ведь это просто картина маслом – десяток шоколадных девчонок в чем мать родила стоят в одной кучке и «сушатся». Как говорится – мечта поэта…

Пять минут на сцене и сотни глаз, которые словно измерительные приборы, оценивают тебя со всех сторон. Фото: Олег УКЛАДОВ

Смотрится грим очень эффектно – будто провел месяц в Турции. Правда, пятки у меня до сих не отмылись, хотя после выступления терла с их с мылом очень усердно. Спустя полчаса, когда грим высох, надеваешь купальник. И тут уже главная задача – сберечь все это «добро» до выхода на сцену. Любые капельки, попавшие на кожу, оставляют следы. Ну, вы понимаете, что даже в туалет при таком раскладе ходить очень не желательно.

Не пищей единой

Кушать в день соревнований не возбраняется, но все же лучше по минимуму – пару яиц или творожок. Иначе втягивать животики и демонстрировать свой рельеф, над которым потел три месяца, будет трудно. Но, все же, организаторы устроили за кулисами для участников небольшой банкет – пирожные, зефир, халва. Пришлось очень кстати.

В Барнауле прошел финал проекта «Сибирская трансформация-7» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока одни уплетали сладости за обе щеки, девчата из категории «Фитнес бикини» (а это уже профессиональная спортивная категория) качали за сценой руки гантелями! Делается это для того, чтобы кровь прилила в мышцам и они смотрелись более эффектно.

- Только ноги не вздумай сейчас качать, - сказал, как отрезал проходящий мимо тренер. – Иначе будут смотреться огромными на сцене!

В целом, все 138 участников проекта скинули 1117 кг лишнего веса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бикиняшки (категория фитнес-бикини - официальное название «Physique-женщины» - прим. авт.) – это, пожалуй, самые большие трудяжки! Им худеть уже некуда, они работают на рельеф мышц. И если вы думаете, что в этой категории только молодые «сопливые» девчонки – ошибаетесь. Так, например, участнице Татьяне Карпущенко - 48 лет и она вышла на сцену наравне со студентками! И даже заняла в спортивной категории «Physique-женщины до 166 см» 4 место! Браво, что тут еще скажешь!

Или вот еще пример - второе место в спортивной категории «Physique-женщины свыше 166 см» взяла 30-летняя Акимова Алена, у которой трое ребятишек! Старшему сыну 13 лет, младшей дочке – 3 годика.

- После младшей дочки я набрала вес до 75 кг, хотя всю жизнь была худенькой. Меня никто за это не гнобил, просто было самой очень дискомфортно, поэтому я решила похудеть. Сейчас мой вес – 50 кг, - рассказывает Алена.

В Барнауле прошел финал проекта «Сибирская трансформация-7» Фото: Олег УКЛАДОВ

Возрастные вы мои…

Моя категория – «Женщины 35+». Как шутят сами участницы: «Мы уже возрастные…». Честно сказать, сначала я думала про себя – Оля, ну куда ты лезешь, тебе скоро сорок, уймись уже. Однако большей части участниц нашей категории оказалось за 40. Пожалуй, самая выдающаяся – 50-летняя красотка по имени Ольга, которая не побоялась выйти на сцену и просто сделала всех. Правда, по подиуму она щеголяла в майке и шортиках. Говорит, в зрительном зале сидит взрослый сын – мол, что скажет, если в купальнике выйду. Но я думаю, она еще это наверстает в следующем сезоне «Трансформации». А вообще, все женщины из нашей категории – большие умнички.

В Барнауле прошел финал проекта «Сибирская трансформация-7» Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Похудела на 11 кг. Грудь-то уменьшилась – муж сказал, всё, хватит! – рассказывает 49-летняя Людмила.

О, грудь – это, конечно, да, отдельная проблема. У самой был 6-ой размер, стал 4-ый. К сожалению, то, что состоит из жировой ткани при похудении уходит первым…

В Барнауле прошел финал проекта «Сибирская трансформация-7» Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Рекорд проекта

Рекорд в этом сезоне трансформации поставил Прошутинский Данил. Под руководством наставника Ильи Мукина он похудел на 28 кг! Только представьте себе!

- Для меня он - чемпион. Ни одной тренировки не пропущено, продержал всю диету! – говорит тренер.

Во время эфира на радио «Комсомольская правда» (106.8 FM) на вопрос о том, что стало толчком к участию в проекте, Данил печальным голосом заявил:

- Честно сказать, случилась беда…

Все напряглись. В воздухе повисло неоднозначное молчание. И тут молодой человек добавил:

- Лопнули мои любимые трусы! Но и это мне не помогло! Когда лопнули вторые – я задумался о том, что пора что-то менять! Точнее менять себя! И я пошел в проект «Сибирская трансформация».

В Барнауле прошел финал проекта «Сибирская трансформация-7» Фото: Олег УКЛАДОВ

Как признается Данил, если бы не супруга, не смог бы он настолько похудеть - каждый день она готовила ему правильную еду, собирала контейнеры на работу, следила, чтобы ходил на тренировки. Увы, но судьи дали Данилу только 7 место…

Кстати, чтобы мотивировать участников, тренера используют самые разные методы. Так, например, наставник Роман Сидельников сам вместе со своими подопечными садится на диету.

В Барнауле прошел финал проекта «Сибирская трансформация-7» Фото: Олег УКЛАДОВ

1117 кг на всех!

В целом, все 138 участников проекта скинули 1117 кг лишнего веса.

- Это была самый масштабный сезон, который вполне можно сравнить с хорошим турниром по бодибилдингу, - говорит организатор проекта Александр Барбашин.

Старт следующего сезона «Сибирской трансформации» назначен на 25 сентября.

В Барнауле прошел финал проекта «Сибирская трансформация-7» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел финал проекта «Сибирская трансформация-7» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел финал проекта «Сибирская трансформация-7» Фото: Олег УКЛАДОВ

Рекорд в этом сезоне поставил Прошутинский Данил - похудел на 28 кг Фото: предоставлено организаторами

В Барнауле прошел финал проекта «Сибирская трансформация-7» Фото: Олег УКЛАДОВ