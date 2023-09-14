В Барнауле за неделю произошло два ночных нападения на женщин

Нападавшие надеялись на беззащитность и уязвимость жертв Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Барнауле за последнюю неделю произошло два нападения на женщин. По всей видимости, осень и наступление холодов спровоцировали «обострение» у преступников. Жертвами неизвестных стали две жительницы краевой столицы, благо, злоумышленники не успели нанести им серьезный вред. Что известно о нападениях – в материале «Комсомолки».

Первый случай произошел еще в начале сентября. Жительница Барнаула в позднее время возвращалась домой после встречи с подружкой. Она вышла из такси и шла к подъезду, прослушивая голосовые от подружки. Возле дома в этот момент уже стоял тот самый подозреваемый, но женщина не обратила на него внимание…

Как рассказала «Комсомолке» сама пострадавшая Ирина (имя изменено, прим. ред.), за ней в подъезд дома на Павловском тракте проследовал неизвестный. Женщина вызвала два лифта: в один зашла сама, а в другой пошел тот самый незнакомец. Причем когда Ирина добралась до своей лестничной площадки, то заметила, что лифт с незнакомцем так и не тронулся с места. Это показалось ей странным…

- Я поднялась на 17 этаж, подошла к своей квартире и обратила внимание, что от моей обуви остались куски грязи. Решила попозже выйти и подмести все, а входную дверь не закрыла, сразу пошла переодеваться в гардеробную. Муж уже спал, - отметила Ирина.

Совсем скоро Ирина услышала шум из коридора. Когда она вышла из комнаты, то увидела неизвестного, который стоял перед ней. На вид – около 30 лет, половина лица закрыта черной медицинской маской, кепка… Он стоял безмолвно и смотрел в глаза своей жертве.

- Как только увидела его взгляд, испугалась и начала кричать. Муж проснулся и вылетел в коридор, а преступник убежал. Я сомневаюсь, что это был грабитель – зачем ему идти обворовывать квартиру, где есть люди? Конечно, не хочется в это верить, но я две недели жила дома одна – супруг был в командировке. Может, кто-то следил за мной все это время, - предположила девушка.

По всей видимости, преступник рассчитывал на тет-а-тет, а когда понял, что в квартире с предполагаемой жертвой они вовсе не наедине, то поспешил скрыться. После этого Ирина с супругом вызвали полицию. Подозреваемого в проникновении в жилище ищут.

Другой факт произошел в минувшие выходные.10 сентября около 22:25 возле остановки транспорта на улице Василия Шукшина на жительницу Барнаула напал мужчина. На вид ему было около 50 лет, худощавое телосложение, средний рост, неадекватное и, вероятно, нетрезвое поведение.

- Догнал со спины и начал душить, повалил на землю, но из-за оказания сопротивления удалось вырваться и убежать, - рассказали в паблике «Инцидент Барнаул».

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, заявление по данному факту поступило в докучаевский отдел полиции. Горожанка 2004 года рождения рассказала, что шла с автобусной остановки. Возле киоска к ней подбежал неизвестный, схватил за шею, а получив отпор, сбежал. Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность преступника.

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