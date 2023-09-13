Признался 25 лет спустя. На Алтае раскрыли убийство, которое подросток совершил в конце 90-х годов

Спустя 25 лет главный подозреваемый написал явку с повинной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай вынесли приговор мужчине, который 25 лет назад убил жену своего брата и все это время скрывал преступление. Подробнее об этом рассказали в СУ Следственного комитета России по Республике Алтай.

Пропала во время конной поездки

Трагедия произошла 15 июля 1998 года. В этот день несовершеннолетний молодой человек и жена его родного брата на лошадях отправились в урочище «Малая Громотуха», которое находится в 5 км от села Усть-Кокса. Но вернулся с прогулки только парень и заявил, что они с женщиной разделились. По его словам, она была в состоянии алкогольного опьянения и уехала вниз по склону горы.

Начались поисковые мероприятия, но никаких следов женщины не нашли. Было заведено уголовное дело, и первым подозреваемым, естественно, стал подросток. Однако он свою вину категорически отрицал. А так как никаких улик и доказательств в отношении него не было, дело было приостановлено.

Женщина пропала во время поездки в горы Фото: Олег УКЛАДОВ

Через четверть века

И вот спустя 25 лет главный подозреваемый написал явку с повинной. Мужчина признался, что, когда он был подростком, убил во время прогулки жену своего брата. Почему он решил признаться именно сейчас – неизвестно.

Во время расследования было установлено, что тогда между ним и потерпевшей произошла ссора. Злоумышленник ударил женщину ножом в грудь, от чего та скончалась. После этого он спрятал тело в труднодоступной местности.

Как пояснили следователи, когда в 1998 году начались поиски пропавшей, злоумышленник сознательно направлял всех в противоположную сторону от места преступления. Парень уверял, что собирал ягоды, а жена брата якобы уехала вниз по склону. Тело жертвы он спрятал высоко в горах, куда можно проехать только верхом. Поиск тела в наше время никаких результатов не дал - за 25 лет останки разложились, а кости могли разнести животные, так как рядом проходит козья тропа.

В итоге преступника был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Но осужденный освобожден от наказания в связи с истечением срока давности на основании п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ

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