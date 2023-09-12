На Алтае мужчина подкинул знакомому коноплю, чтобы отомстить за обращение в полицию

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Олег УКЛАДОВ

В Майминском районе Республики Алтай в полицию обратился 51-летний местный житель. Он рассказал, что пока находился на лечении в больнице, из его комнаты в рабочем общежитии пропало 5 тыс. рублей. Также мужчина сообщил, что подозревает своего коллегу, с которым у него были не очень хорошие отношения. Подробности этого происшествия сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Полицейские опросили 35-летнего мужчину, которого подозревал потерпевший. Свою вину он отрицал. А спустя несколько дней мужчина сам позвонил в полицию и рассказал, что потерпевший в краже денег на самом деле все придумал, потому что он употребляет наркотики и хранит их у себя под кроватью.

Полицейские нашли под кроватью пакет с коноплей Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Полицейские осмотрели комнату 51-летнего мужчины, у которого ранее пропало 5 тыс. рублей, и действительно нашли под кроватью пакет с коноплей. Однако оперативники быстро догадались, в чем здесь на самом деле дело. Удалось установить, что коноплю в окрестностях села нарвал подозреваемый в краже денег мужчина. После этого он подбросил пакет потерпевшему, сочинил историю и сообщил ее полицейским, чтобы отвести от себя подозрения.

В итоге подозреваемый во всем сознался: и в краже денег, и в том, что подбросил пакет с коноплей. Мужчину задержали. В отношении него завели два уголовных дела: по ч. 3 ст. 158 и по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

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