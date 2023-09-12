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НовостиСпорт12 сентября 2023 7:30

Костюмированный заезд на сапбордах пройдет в Барнауле

Победитель получит новый сапборд
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Арендовать сап можно на Гребном канале. Фото: Анна Меньшикова

Арендовать сап можно на Гребном канале. Фото: Анна Меньшикова

В Барнауле в рамках международных соревнований по гребле «Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» пройдет костюмированный заезд на сапбордах. Как сообщили организаторы в телеграм-канале, необычное мероприятие пройдет 17 сентября.

В рамках конкурса «SUPряжение» участники должны будут артистично и необычно проплыть на сапборде. По решению специальной комиссии лучший спортсмен карнавала получит новый сапборд. Заезд стартует в 15:30, всего участникам предстоит проплыть 1250 метров.

Участие бесплатное, арендовать сап можно на Гребном канале в спортклубе «Буревестник».