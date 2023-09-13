«Многие стали снимать на телефон»: на Алтае студентка спасла мужчину с остановкой сердца, пока другие бездействовали

Аня применила навыки, полученные на уроках оказания первой помощи. Фото: vk.com/nowomanosch22

В Барнауле юная студентка Алтайской академии гостеприимства спасла жить молодому человеку, у которого остановилось сердце. Как сообщили в Минобрнауки Алтайского края, Аня Анискина оказалась единственной, кто не испугался, не запаниковал, и применила навыки, полученные на уроках оказания первой медицинской помощи, чем спасла жизнь человеку!

О подвиге Ани рассказали ее учителя в группе МКОУ «Новомоношкинская СОШ» Заринского района Алтайского края. 3 сентября на остановке общественного транспорта и на глазах людей, которые ждали автобус, молодой человек потерял сознание. Многие достали телефоны и принялись снимать, еще одна женщина с испугу начала кричать и плакать. Лишь юная девушка подошла к упавшему мужчине, проверила пульс и дыхание, и попросила окружающих вызвать скорую помощь.

- Только с третьего раза, когда она закричала во весь голос, один мужчина в военной форме вызвал скорую. Сама же Аня приступила к выполнению сердечно-лёгочной реанимации. Через несколько минут подъехала бригада скорой помощи, Аню сменил врач, и мужчина очнулся! Вернулся к жизни! – рассказала учитель Ани по основам безопасности жизнедеятельности Елена Киселева в школьной группе.

Молодого человека увезли в больницу, а его спасительница осталась на остановке и продолжила ждать автобус.

Учителя Ани отмечают, что девушка всегда отличалась своей решительностью и готовностью прийти на помощь. Она не растерялась и вспомнила все, чему ее учили на курсе «Формула безопасности: основы оказания первой помощи».

- Мы гордимся Аней, ребята восхищаются её подвигом. Она - наш герой, пример для взрослых и детей! Она доказала, что даже ребёнок может спасти самое дорогое, что у нас есть - жизнь! – подчеркнули в школе девушки.

В министерстве добавили, что курсы первой помощи проводят с 2020 года. Ребятам рассказывают, как оказывать помощь пострадавшим в разных ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью. По словам бывшего учителя Ани, до сих пор никому из школьников не приходилось применять данные знания на практике, поэтому другие ученики без спору восхитились, узнав о поступке девушки.

К слову, Аня теперь очень хочет узнать, что стало с неизвестным мужчиной, и в каком состоянии он сейчас находится. Если у вас есть информация по этому поводу, обратитесь в нашу редакцию по номеру 7(3852)205-547

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