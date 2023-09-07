На Алтае незнакомец помог семье найти исчезнувшую деревушку детства и заброшенное кладбище

Деревни Яжи-Яш в Республике Алтай больше не существует Фото: Анна СЕМИНА

В наше время каждая добрая история на вес золота. Читаешь, и на душе становится светлее. Об одном из таких поистине волшебных моментов рассказали в телеграм-канале «Республика Алтай в Telegram». Эта история о том, как абсолютно незнакомый человек помог семье добраться до старого заброшенного кладбища. К сожалению, не все имена главных героев здесь известны, но, может, через шесть рукопожатий нам удастся их узнать!

Братьев и сестер из небольшой деревни Яжи-Яш в Республике Алтай разбросало по разным точкам на карте: Челябинск, Барнаул, Горно-Алтайск, Ребриха, Манжерок. Сейчас им уже по 60-70 лет. Деревни, в которой они жили в детстве, уже давно не существует, а кладбище, на котором покоятся их родители, заброшено. Семья решили все вместе встретиться, попробовать доехать до бывшего села, навестить могилки отца и матери, но добраться до места, оказалось не так просто...

- В конце августа 2023 мы с братьями и сёстрами из разных городов - из Челябинска, Барнаула, Ребрихи, Манжерока и Горно-Алтайска собрались и поехали на кладбище к родителям, некоторые из нас впервые за 56 лет, в деревню, которой уже нет - Яжи-Яш, - рассказывает автор поста.

Сначала семья держала путь по главной дороге в Каракокшу, а затем свернула и проехала еще четыре километра. Оставалось всего 15 км дороги, как вдруг машины буквально начали «рассыпаться»: то глушитель отлетит, то бампер. Яма на яме, бездорожье не позволяло двигаться дальше. Как вдруг, навстречу путникам выехал мужчина на УАЗе. Незнакомец остановился и спросил, куда они едут, а затем заявил, что добраться туда практически невозможно - впереди еще четыре реки, а мостов нет.

- Сказать, что мы очень расстроились, ничего не сказать. Спросили, знает ли он, как туда добраться другим путём? Нам очень хотелось попасть на могилки, ведь не зря же мы все собрались и проделали такой путь, чтобы почтить память родителей. Мужчина почувствовал, как эта поездка важна для нас, - продолжил рассказчик.

В итоге мужчина решил повезти всех на своем УАЗе. Суровые дороги не пощадили и машину, которая, казалось бы, везде проедет, но поломку удалось устранить общими усилиями, и незнакомец благополучно доставил семью до когда-то родной, но заброшенной деревни.

- Пока мы ходили туда и обратно, этот мужчина дожидался нас. Ради благого дела, как он выразился, он не посчитался с личным временем и помог пожилым людям в трудной ситуации. Сейчас мы разъехались по своим городам и рассказываем эту удивительную историю близким, - добавил автор.

Известно, что добрейшего незнакомца зовут Михаил Чичканов. Он проживает в селе Паспаул. Семья, которой он помог, еще раз поблагодарила своего спасителя и пожелала ему здоровья и благополучия.

Если ли вам что-либо известно об этой семье, Михаиле, и как с ними связаться, а также если вы хотите поделиться своей историей - сообщите в редакцию по номеру 8(3852)205-547.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не надо тухлить, даже если полный треш». Как акушерка из Бийска победила невзгоды и стала успешной бизнес-леди

Жительница наукограда, пережив удары судьбы, стала успешной предпринимательницей в 50+ (подробнее)