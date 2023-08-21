Умер на кедре, разбился на велосипеде о камни: какие ЧП произошли на Алтае за неделю

СК выясняет обстоятельства смерти туриста из Тюмени Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай за минувшую неделю произошел ряд ЧП, и некоторые из них закончились трагично. Одного человека унесло течением при опрокидывании лодки, другой разбился на велосипеде при спуске с горного перевала, также погиб житель другого региона, собиравший шишки. Рассказываем подробности.

Разбился на велосипеде о камни

18 августа в Улаганском районе произошел несчастный случай с 35-летнем жителем Тюмени. Группа из 17 велотуристов проходила маршрут из Улагана до южного берега Телецкого озера. Спускаясь с перевала, недалеко от села Балыктуюль один из велосипедистов разогнался, не справился с управлением и упал на землю, ударившись головой о камни. Несмотря на надетый защитный шлем, мужчина получил травму головы и в крайне тяжелом состоянии был доставлен на «скорой» в больницу, где позже скончался, не приходя в сознание. По факту смерти туриста проводится доследственная проверка.

Перевернулась лодка?

Вечером в пятницу, 18 августа, в Онгудайском районе при переправе через реку Урсул на двухместной лодке пропал без вести местный житель. Предположительно, его лодка перевернулась, а мужчину унесло течением. На следующий день с утра на месте происшествия спасатели начали вести поиски пропавшего. Как рассказали в МЧС по Республике Алтай, было обследовано 23 км акватории реки Катунь от устья Урсула до устья реки Байтыгем. Обнаружить пропавшего не удалось. Поиски продолжаются

Пропавшего ищут. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Умер на кедре

16 августа в Улаганском районе пожарные эвакуировали с кедра тело мужчины, которому стало плохо при сборе шишки. Он умер прямо на дереве на 15-метровой высоте. Сборщиком шишек оказался 58-летний житель Красноярского края. По предварительной информации, у мужчины мог случиться инсульт.

Упавшего в с кедра мужчину госпитализировали. Фото: Управления ГО ЧС по Республике Алтай

Спустя несколько дней на Алтае произошло еще одно ЧП на кедре. В Усть-Коксинском районе при сборе ореха в тайге мужчина свалился с дерева. Из-за полученных травм он не мог самостоятельно передвигаться. Ему требовалась эвакуация и срочная медицинская помощь. Мужчину доставили в Усть-Коксинскую районную больницу.

Два теленка в яме

На прошедшей недели спасателям пришлось выезжать не только на ЧП с людьми, но и с животными. 17 августа в пожарную часть №7 села Шебалино обратилась жительница села Мыюта. Она попросила помочь ей спасти двух маленьких телят, которые упали в выгребную яму на ее участке. Вызволить их из ловушки самостоятельно женщине было не по силам, а хозяева животных так и не объявились.

Телята на пострали. Фото: Управление ГО ЧС по Республике Алтай

– Прибыв на место, спасатели лопатой раскопали край ямы для того, чтобы телята смогли выбраться из нее самостоятельно, а после спустились в яму и помогли им преодолеть путь к спасению. К счастью, все закончилось благополучно. Телята совершенно не пострадали. В завершении спасательной операции пожарные отогнали животных подальше от ямы, чтобы их вновь не пришлось спасать, – рассказали в ГО ЧС по Республике Алтай.

Напомним, ранее стали известны первые результаты расследования крушения вертолета Ми-8 на Алтае.

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