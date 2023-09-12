«Будем обращаться в Верховный суд»: сестра-близнец погибшей на трассе фельдшера намерена посадить виновницу аварии

Валентина Катенева за месяц до своей гибели Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Осенью 2021 года на трассе Новосибирск-Барнаул случилась трагедия, которая унесла жизнь фельдшера Валентины Катеневой, приехавшей на место другого ДТП для помощи пострадавшим. Ее саму на скорости сбила иномарка, за рулем которой сидела Дарья Волокитина. Первый суд назначил девушке 3 года колонии-поселения, но после апелляции приговор смягчили – дали 3 года условно и обязали выплатить 3,2 млн рублей в счет компенсации морального вреда. Родственники погибшей Валентины хотят добиться реального срока для обвиняемой.

Сестра погибшей Валентины Татьяна Лидер вспоминает родственницу с особым теплом и любовью. По ее словам, таких людей, как Валентина на свете немного. Погибшей было 66 лет, из них 45 она посвятила медицине. Женщина ушла из жизни при исполнении служебного долга и ее наградили посмертно, представив к награде «За честь и мужество». 2 октября будет ровно 2 года со смерти Валентины Катеневой – скорбная дата для близких.

На памятнике родственники разместили любимое фото Валентины Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Она была очень светлым, очень добрым и отзывчивым человеком. Заражала всех своим оптимизмом, куда бы ни пришла. Это невосполнимая потеря, мы все страдаем, очень страдаем. Дети ее, внучки, муж. Она моя сестра-близнец и когда она ушла, то я стала сама не своя. И солнце не так светит, и воздух не тот. Иногда смотрю в зеркало и вижу ее. Мне от этого даже легче становится. Между нами, словно телепатия была, все мысли в унисон, - вспоминает погибшую сестру Татьяна.

Первый суд по делу о смертельном ДТП прошел в Новоалтайске. Тогда вынесенный приговор устроил родственников Валентины. Они посчитали его мягким, но все же согласились с ним. Зла Волокитиной не желали, но, как говорят, сердце требовало, чтобы виновница понесла наказание.

Обвиняемая не согласилась с приговором и подала апелляцию в Алтайский краевой суд, который назначил ей в итоге три года условно.

- Вся семья была шокирована, да и не только семья. Мы не можем понять как так можно – за кражу телефона можно сесть на пять лет, а за такое преступление остаться на свободе. Она ведь не поняла ничего, какую боль нам всем принесла. Девушка еще молодая, она еще будет счастливой, а мы теперь несчастны. Преступление есть, а наказания нет, - негодует сестра.

После решения Краевого суда родственники подали жалобу в Кемеровский суд, но тот жалобу отклонил. Теперь семья погибшей намерена добиваться справедливого, по их мнению, приговора - реального срока.

- Мы будем обращаться в Верховный суд РФ, хотим связаться с Александром Бастрыкиным. Мы будем бороться за то, чтобы виновница была наказана. Такого горя, которое настигло нас, мы ей не желаем, но хотим справедливости, - говорит Татьяна.

Как рассказывает сестра, на суде Волокитина не была похожа на человека, который раскаивается. Вела себя уверено, была спокойна. Прощение попросила, один раз даже расплакалась и пообещала выплатить компенсацию.

- Когда мы обратились в Краевой суд, на тот момент она выплатила уже миллион рублей. Платит понемногу, и пусть платит, раз суд так постановил. Но что нам деньги, разве в них все оценивается? - недоумевает сестра Валентины.

Старшая внучка погибшей женщины пошла по ее стопам и поступила в медицинский университет, младшая же пошла в первый класс. Они обе любили бабушку, и очень по ней тоскуют, как, впрочем, и все те, кто знаком с погибшей.

«Комсомолка» попыталась связаться с обвиняемой стороной, но ответа, к сожалению, не получила.

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