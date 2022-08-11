«Неразумная» сумма? Минфин РФ затеял тяжбу с жительницей Барнаула из-за 137 тысяч рублей

Бывшая обвиняемая провела 18 месяцев в браслете под домашним арестом Фото: Марина КОЧНЕВА

Жительница Барнаула после 18 месяцев в браслете под домашним арестом была полностью оправдана. Недавно в ее почтовом ящике появилось письмо с тихим извинением от прокуратуры. Теперь бывшей обвиняемой должны возместить издержки на адвоката и экспертизу. По решению Железнодорожного районного суда реабилитированной должны выплатить из казны государства 137 тысяч рублей.

«Не можем согласиться»

Однако Минфин подал апелляцию - сумма, несмотря на представленные квитанции и судебное решение, ведомству не понравилась. В апелляционной жалобе представители казначейства ссылаются на отсутствие неких кассовых книг и требуют «понизить размер выплаты в соответствии с требованиями разумности».

18 месяцев ада

Напомним, что 47-летняя женщина чуть не угодила за решетку из-за того, что пыталась спасти ребенка. Перед оправданием она 18 месяцев провела в браслете на домашнем аресте.

Одним из главных козырей обвинения была видеозапись, где мать связала плачущего сына. Во время судебных заседаний медики оценили действия женщины как верные в условиях аффективной истерики мальчика. Угрозы выброситься и крушение предметов случились после того, как у ребенка забрали гаджет. Связав его руки пледом и положив на диван, мама подростка отправила видео старшей дочери, а утром о случившемся сама рассказала в школе.

Но через несколько месяцев видео, снятое для внутрисемейного просмотра, сыграло злую роль. Против женщины возбудили уголовное дело, а мальчика направили в социальный центр для подростков . Именно разлука с детьми (по решению суда, она не имела права с ними общаться) и была самым страшным испытанием для женщины. Маму подростка обвиняли в истязательствах, незаконном лишении свободы и ненадлежащем воспитании сына.

Однако суды и первой, и второй инстанции, детально изучив материалы дела и выслушав свидетелей, пришли к выводу о невиновности подсудимой, признав за ней право на реабилитацию.

«Как в тюрьму сажать, так аплодисменты»

- Я не очень понимаю позицию Минфина, - комментирует юрист Михаил Жуков. - Так как, по идее, Минфин убытков не должен нести. Прокуратура обязана взыскать эту сумму с причинителей вреда - с гособвинителей, со следователя, которая расследовала это дело, с прокурора, который утверждал обвинительное заключение. Можно взыскать в гражданском порядке и вернуть в казну. Но по каким-то странным причинам казна об этом забывает. Существуют, насколько мне известно, письма-указания, которые обязывают их обжаловать судебные решения о выплате ущерба, не соглашаться.

Юрист считает, что сумма, которую присудили оправданной женщине, неизмеримо мала по сравнению с теми издержками, которые она понесла, в том числе и моральными.

- Как человека в тюрьму посадить или под домашний арест - здесь согласие, аплодисменты, громкие статьи в СМИ с подачи следствия про мать-тварь. А как оправдание - стыдливое письмо в почтовый ящик и «зажимание копеек» на выплату вреда, – возмущается Жуков. - Самим фактом подачи подобной жалобы, на мой взгляд, казна нарушает конституционные права граждан.

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