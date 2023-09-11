На детской площадке в Барнауле 5-летнего ребенка стукнули камнем по голове

Пятилетних детей в городе опасно отпускать играть на улице одних Фото: Олег УКЛАДОВ

На детской площадке на проспекте Энергетиков в Барнауле двое мальчиков постарше ударили камнем по голове пятилетнего малыша. Информация об этом с фотографией ребенка появилась в сообществе «Инцидент-Барнаул».

- Эту новость выставила моя родственница, меня не спросив, - рассказала «Комсомолке» мама ребенка, с которой нам удалось созвониться. - Ребенок пришел домой, сказал, что играли и мальчики его стукнули. Этот камень, потом я увидела, лежал под детской горкой. Я спросила сына, что случилось, может, дразнился или обзывал кого-то? Говорит – нет.

По словам женщины, в травмпункт они сыном не обращались, потому что рана не такая сильная, хоть и есть спекшаяся кровь на голове. Женщина добавила, что не намерена была делать много шума из этой истории.

- Просто хотелось бы поговорить с родителями мальчиков, чтобы объяснили своим сыновьям, что так делать нельзя, в полицию я обращаться не хочу, - поделилась мама малыша.

Между тем, эта новость в сети вызвала большой отклик. Многие пишут о том, что довольно опасно в наши дни отпускать пятилетнего ребенка одного на детскую площадку. С другой стороны, звучит мнение, что гиперзабота тоже вредна.

Есть и такие комментарии: «Господи, что за дети монстры пошли», «Ужас какой, тоже каждый раз наблюдаю на площадке что взрослые ребята часто обижают по младше, у них даже игры дикие. Сегодня два мальчика пинали одного и ржали как лошади, причем их не остановило даже мое замечание, я отвернулась, и они заново начали это делать».

- В том, что дети дерутся, нет ничего необычного, это было во все времена. Плохо, что старшие обижали младшего, при этом используя орудие, - комментирует Виктор Ведяшкин, главный детский психиатр края.- Согласен с тем, что на детской площадке за пятилетними детьми надо приглядывать. Развитие их интеллекта, опыта не предполагает нахождение маленького ребенка на улице одного, без сопровождения взрослых. Но меня при этом как врача даже больше беспокоит раздувание излишнего шума из этой истории. Это может быть лишним стрессовым фактором, как для детей, так и их законных представителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ребенок грызет ногти - чего опасаться? Детский психиатр о том, что должно насторожить родителей

Главный детский психиатр Алтайского края ответил на вопросы о психическом здоровье детей и подростков (подробнее)