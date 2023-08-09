Ребенок грызет ногти - чего опасаться? Детский психиатр о том, что должно насторожить родителей

Стресс в школе тоже может спровоцировать невротическое расстройство Фото: Олег УКЛАДОВ

- Ты знаешь, я катался на пони, а потом мы плыли на теплоходе! – кричал по телефону 7-летний Даня. Трудно было поверить, что неделю назад я не понимала практически ничего из того, что говорит этот улыбающийся и озорной мальчик - фразы переводила его мама. Боясь, что ребенку будет сложно в школе (а Данил в сентябре пойдет в первый класс!) женщина решилась обратиться за помощью к логопеду в Алтайский психоневрологический диспансер для детей. Но это решение женщине далось непросто:

- Меня пугало само слово «психоневрологический», потом будут думать что-то плохое… Но теперь я радуюсь успехам сына, - поделилась Анастасия, добавив, что все равно беспокоится о том, чтобы обращение к специалистам-психиатрам не обернулось боком. Главное ее переживание - а вдруг сына поставят на учет?!

На эти и другие вопросы родителей в интервью «Комсомолке» ответил Виктор Ведяшкин, главный детский психиатр края.

Не надо тянуть

- Скажите доктор, когда родителям стоит показать ребенка детскому психиатру?

- Когда начинается осознанная психическая деятельность и родители видят сбои. Также если замедляется речевое развитие, то не надо тянуть. Чем раньше обратятся за помощью, тем более высокий процент реабилитации. У нас и полуторагодовалые пациенты были.

- А если ребенок играет сам с собой, не контактирует с другими детьми - это должно насторожить?

- Конечно, если это стабильная ситуация и ребенок не вступает в общение, страдает коммуникация, стоит обратиться к специалистам

Коварство депрессии

- Бывает ли депрессия до подросткового возраста?

- Когда я начинал практику детским психиатром, опытные врачи шутили: «Депрессию можешь не учить, у детей ее не бывает». В последнее время мы видим, что депрессия молодеет, в моей практике иногда встречаются 12-летние пациенты. Депрессия - это снижение настроения, умственных способностей, двигательной активности. Коварство ее в том, что тяжело начать лечение. Человек находится в угнетенном состоянии как психически, так и физически.

- Как отличить депрессию от шизофрении?

- В переходный период у подростка это сложно четко определить. Шизофрения – это нарушения нейрохимического обмена. Между нервными волокнами нарушается обмен дофамина и серотонина. У некоторых людей сбой может годами не проявиться. Пусковым механизмом, который проявит заболевание, могут стать стресс, травмы, долгая бессонница и т.д. В пубертатный период, когда идет гормональная перестройка, организм подростка как раз испытывает стресс. При шизофрении с негативной симптоматикой как будто часть личности выпадает, человек замыкается в себе, утрачивает облик человеческий, эмоционально и интеллектуально тупеет. Это достаточно тяжелое состояние.

- А «биполярка» - что такое, и бывает ли она у детей и подростков?

- Биполярное аффективное расстройство характеризуется постоянными колебаниями настроения: от подавленного до чрезмерно энергичного. Сопровождается повышением либо снижением психической активности и моторных функций. Да, такое расстройство бывает у подростков. Здесь важно правильно собрать анамнез. Нужно видеть картину в развитии. Можно поставить диагноз «депрессия» без наблюдения, увидев пациента в подавленном состоянии, но до этого у него была эйфория. Есть разные нюансы лечения биполярного расстройства и депрессии.

Главный детский психиатр Алтайского края Виктор Ведяшкин Фото: Из личного архива

Если ребенок истерит

- Может ли родитель помочь ребенку, если тот наносит себе повреждения, говорит о суициде?

- Нельзя игнорировать, даже если это не угрозы, а просто шантаж. Поднимать панику, чересчур опекать тоже не стоит, но обратиться к специалисту надо. Не обязательно к психиатру, это может быть психолог. А если там были повреждения какие-то, к примеру, порезы, глотание таблеток, лучше сразу обратиться к психиатру.

- Бывает, в городе видишь картинку: ребенок истерит, закатывается, что-то требует. Как вести себя родителям?

- Истерики - это некая манипуляция. Если родитель выстоит, покажет, что не поддается - будет лучше. Это может быть некрасиво, да, когда чадо в торговом центре лежит, дрыгает ногами. Но когда поймет, что родители не ведутся на такие провокации, перестанет так делать. Дети - очень хорошие манипуляторы.

Легкие неврозы и эксперименты

- Ребенок грызет ногти, что это значит, и надо ли с этим бороться?

- Эта вредная привычка относится к категории легких неврозов. Бороться с этим надо, как-то воспитывать. Это некрасиво, во-первых, иногда уже пальцы измененными стают, искривляются. Зачастую это верхушка айсберга: начинаешь углубляться, собирать анамнез, выясняются другие проблемы одновременно, к примеру, легкие страхи, возможно, бессонница. Назначаешь препараты, улучшается состояние и грызение ногтей теряет актуальность. Лечению поддается мягкими, спокойными препаратами, даже не психотропными.

- Если мальчик часто переодевается в женское платье, должно ли это настораживать?

- Здесь просто интерес к противоположному полу, дети часто экспериментируют. Не надо придавать особого значения. Состояние, когда человек рождается со стойким ощущением принадлежности к противоположному полу на самом деле очень редкое.

«Так испугалась, что выпали все волосы»

- Наверняка к вам попадали пациенты с фобиями. Какая была для вас самая странная?

- Фобии бывают очень разные. Такую историю расскажу. Несколько лет назад из района привезли 15-летнюю девочку . До этого у нее были шикарные длинные волосы, к ней было повышенное внимание мальчиков. И вот один школьник схватил ее на перемене за косу и раскрутил. Так, что ноги отлетали от земли, как она рассказывала. Девочка так испугалась, что у нее выпали все волосы, даже брови и ресницы. Мы проработали с этой девочкой ее фобию, я ей назначал противотревожные препараты, с ней также занимался психотерапевт. Сейчас все в порядке, у нее такая же шикарная коса.

Родительские страхи

- Еще такой вопрос: если у родителей психическое расстройство, какова вероятность, что и у детей оно будет?

- Очень часто об этом спрашивают. Люди беспокоятся при планировании беременности: вот, мол, в родне была шизофрения… Могу сказать со всей ответственностью: необязательно, если у родственника психическое заболевание, у родившегося ребенка оно тоже будет. Однако одновременно по статистике, в популяции у людей с психическими заболеваниями у потомства чаще встречаются психические заболевания, чем у здоровых.

- Многие родители не обращаются к детским психиатрам, боясь, что наблюдение в психоневрологическом диспансере может потом негативно сказаться на будущем детей, что их поставят на учет…

- Если есть проблема, ей надо заниматься. Диспансерный учет - это галочка для повышенного внимания специалистов, доктор должен знать, кто требует большего внимания. Для самого пациента это не означает ничего. Мы по закону имеем право предоставлять информацию только по запросу суда, следственных органов. Всем остальным мы не имеем права давать какой-либо информации о пациентах. Заключение получают родители и вправе распорядиться, показывать его кому-нибудь или нет.

- Еще опасаются, что человек в будущем из-за этого водительских прав не получит и т.д.

- Есть приказ Минздрава, где расписаны все ограничения к трудовой деятельности. Если, к примеру, у человека эпилепсия, то вождение автотранспорта может быть угрозой как для него самого, так и для окружающих. Из той же серии - умственная отсталость пограничная, длительное хроническое расстройство с частыми, стойкими, тяжелыми обострениями. Это все не касается никак неврозов, депрессий, легких невротических состояний. К тому же постановка на учет у детского психиатра - не пожизненная.

- И все же многие люди боятся, что на ребенке поставят клеймо пациента «психушки». У нас же так в обществе часто называются психоневрологические диспансеры - «психушка», «дурдом»…

- Важный очень вопрос вы затронули. К сожалению, в обществе существует предвзятое отношение к людям, которые проходят лечение у психиатра, и к учреждениям, оказывающим эту помощь. Все это мешает реабилитации. Да, есть небольшой процент тяжелых больных, нуждающихся в интенсивном наблюдении. Но есть очень много пограничных состояний, нуждающихся в реабилитации и хорошо поддающихся лечению. Негативные штампы надо как-то менять.

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