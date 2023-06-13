Бумажные бюллетени останутся. Как будут проходить в Алтайском крае выборы-2023 с электронным голосованием

Впервые у избирателей региона будет возможность проголосовать дистанционно Фото: Олег УКЛАДОВ

В единый день голосования 10 сентября 2023 года в Алтайском крае пройдут выборы губернатора. Впервые у избирателей региона будет возможность проголосовать дистанционно – через Госуслуги. Подробнее о нововведении на пресс-конференции рассказала председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Кого в Алтайском крае будут выбирать?

Самые главная избирательная кампания этого года в регионе – это выборы губернатора в связи с истечением срока полномочий Виктора Томенко. Но помимо этого пройдут выборы в органы местного самоуправления. В зависимости от населенных пунктов жители будут выбирать депутатов, глав муниципалитетов и др. Поэтому избирателю на участке могут предложить не один «губернаторский» бюллетень, а сразу несколько – в зависимости от количества избирательных кампаний, которые будут проходить на одной территории.

Электронное и обычное голосование

Впервые эксперимент по онлайн-голосованию провели в 2019 году на выборах депутатов Московской городской думы. Затем эту практику распространили на голосование по поправкам в Конституцию летом 2020 года, а в сентябре 2020 года заполнить бюллетень онлайн можно было на довыборах в Государственную Думу в Ярославской и Курской областях. В прошлом году электронный формат дошел до Сибири – его применяли на выборах губернатора Томской области.

Как рассказала Ирина Акимова, в этом году Алтайской край вошел в число 24 субъектов, где будет задействовано дистанционно-электронное голосование (ДЭГ) 10 сентября.

– Самое главное, что это способ – не устраняющий традиционный формат голосования на избирательных участках с бюллетенями и со всеми предусмотренными ритуалами. Это лишь дополнительная возможность, которая дается избирателю для обеспечения комфортного режима, - отмечает Ирина Акимова.

Электронный формат будет доступен как на выборах губернатора, так и на выборах местного уровня. Причем нельзя отдать голос дистанционно, например, за кандидата в главы региона, а за депутата голосовать очно. Такие правила установлены, чтобы исключить повторное голосование одного и того же избирателя и другие нарушения.

Как отмечает Акимова, при электронном формате сохраняется тайна голосования, а любые фальсификации исключены.

Как принять участие в электронном голосовании

Все будет проходить на портале Госуслуг. Для этого, помимо активного избирательного права, у гражданина должна быть подтвержденная учетная запись и доступ в интернет. Нужно будет заранее подать заявлением, их прием пока не открыт.

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