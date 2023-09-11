Письмо, которое никто не увидит: что за социальная акция прошла в Барнауле и кому пишут письма горожане

Люди охотно подходили и сбрасывали свои анонимные послания в коробку Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле на аллее проспекта Ленина прошла необычная акция. Надпись на табличке гласила: «Напиши письмо, которое он/она никогда не увидит», и люди охотно подходили и сбрасывали свои анонимные послания. «Комсомолка» связалась с организаторами и решила узнать, о чем пишут барнаульцы в своих письмах, кому они адресованы, и чем это может им помочь.

Как рассказала «Комсомолке» одна из девушек-организаторов Ольга Никулина, вместе со своими подружками Дариной Сосниной и Анастасией Ердаковой она увидела, как в городах люди выплескивают свои эмоции на бумаге. Условия просты - ты подходишь к столику, пишешь записку, в которой обращаешься к кому-то и говоришь все то, что, увы, не можешь сказать в лицо. Это могут быть слова благодарности, злости, обиды, прощения, смирения, любви – абсолютно всего, что копится в душе.

- Мы увидели в интернете, что не так давно похожая акция прошла в Новосибирске. Подружка предложила провести и у нас, и уже к вечеру мы привезли на пешеходную часть Ленина стол, табличку с лозунгом, записки и коробку и поставили камеру. Никого не подзывали, если человек чувствовал, что хочет присоединиться, он сам подходил, и мы все объясняли, - отметила Ольга.

Многие интересовались, брали ручки, писали, а затем заворачивали и клали записки в коробку. Совсем скоро ящик наполнился.

- Мы обещали, что не будем читать письма, и сдержали слово. Но в акции участвовали и мои знакомые, поэтому могу сказать, что темы были абсолютно разные: я лично писала обращение к своей бабушке, которой нет с нами уже восемь лет. Жалею, что при жизни я не так часто с ней говорила, а у нее это было одно из любимых занятий – разговоры со мной. Я постоянно куда-то бежала. А теперь, когда есть потребность поговорить с бабушкой, ее уже нет в живых. Но я все равно чувствую ее поддержку и горжусь тем, что я ее внучка. Все писали на темы, которые их тревожат. Одна из моих подруг писала бывшему молодому человеку, а другая – своему отцу, с которым она не поддерживает общение, - добавила организатор акции.

По словам Ольги, благодаря письмам можно осознать и принять свои эмоции, понять, что нельзя вечно все в себе копить и нужно давать выход своим негативным или позитивным эмоциям.

- Один парень замешкался, не знал, что написать, и мы предложили ему написать письмо будущей жене. Думаю, он воспользовался нашей подсказкой, - пояснила девушка.

Все послания барнаульцев девушки обещали сжечь, хотя в некоторых городах анонимные письма собрали в книгу.

- Мы все предадим огню в знак полного отпущения, - подытожила жительница Барнаула.

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