Уже привили 3,5 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается предсезонная прививочная кампания против гриппа. О том, почему нужно прививаться в этом году, где и как это можно сделать, а также об опасных осложнениях ОРВИ специалисты рассказали на пресс-конференции в минздраве региона.

Почему нужно прививаться против гриппа

Пока в Алтайском крае нет зараженных гриппом, однако рост заболеваемости не исключен в будущем, поэтому важно пройти вакцинацию до первых случаев заражения. Медики напомнили, что в 2009 году жители Алтайского края, как и других регионов России, столкнулись с новым типом вируса – H1N1, который также называют свиным гриппом. Тогда благодаря прививочной кампании удалось значительно снизить число заболевших.

– Как только люди начали прививаться против гриппа, то заболеваемость начала снижаться. Данный тип вируса мы имеем в составе наших противогриппозных вакцин более 10 лет. Цифры свидетельствуют об эффективности вакцинации, отсутствии тяжелых и летальных случаев гриппа. Мы создаем достаточно большую иммунную прослойку в Алтайском крае, – подчеркнула Ирина Переладова, главный эпидемиолог региона.

Пока нельзя точно сказать, какие штаммы гриппа будут актуальны в этом году. Следует быть готовыми к возможному росту заболеваемости и проходить вакцинацию, которая стартовала 14 августа.

– Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзора не прогнозируют каких-то новых случаев, которые должны у нас быть. Ситуация стабильная, стандартная и соответствует среднемноголетнему уровню августовской заболеваемости, – отметила Ирина Переладова.

Медики вновь предупреждают об опасных осложнениях гриппа. Речь, прежде всего, идет про вирусные пневмонии, которые могут переходить в бактериальные, а также отит, менингит и другие заболевания. Лучший способ защитить себя – это вакцинация.

Какие вакцины поступили в регион

В Алтайский край уже поступило 290 тысяч доз вакцины «Совигрипп» и почти 150 тысяч «Ультрикс квадри». Взрослым прививку ставят один раз одной из этих вакцин, решение принимает врач. Детей же прививают только препаратом «Ультрикс квадри». Если они младше трех лет, то получают половину стандартной дозы два раза.

– Если вакцина поступает с консервантом, то она для взрослого населения. Если же без него, то ей могут прививаться как дети в возрасте с шести месяцев, так и взрослые, – объяснила Ирина Переладова.

Вакцина «Ультрикс квадри» содержат два типа вируса А и два вида типа вируса B, она квадривалентная (четырехвалентная). А вакцина «Совигрипп» содержат два типа вируса A и один B, поэтому ее называют трехвалентной.

– Вакцину получают абсолютно все территории Алтайского края. В регионе уже привили 3,5 тысячи человек, – добавила Ирина Владимировна.

Среди противопоказаний к вакцинации – неблагоприятная реакция на предыдущую прививку, однако таких случаев в Алтайском крае еще не выявляли.

– За все время, сколько идет вакцинация против гриппа у нас не было никаких зарегистрированных неблагоприятных реакций. Вакцинацию переносят очень хорошо, – подчеркнула Елена Цапко, заместитель главного врача детской городской поликлиники №3.

Медики добавили, что вопрос по допуску к вакцинации решается индивидуально, перед процедурой обязателен осмотр врача.

Где можно сделать прививку

Чтобы сделать прививку, предварительная запись не требуется, можно просто обратиться к участковому терапевту или к педиатру в поликлинику по месту жительства. Вакцинацию проводят бесплатно.

Всего в рамках национального календаря профилактических прививок в 2023 году в Алтайском крае планируют привить более 1,3 миллиона человек. Иммунная прослойка против гриппа должна составить 60% от всего населения региона.

Ранее мы писали о том, что за неделю в Алтайском крае выявили 7908 заболевших ОРВИ. В регионе циркулирует аденовирусы, риновирусы, а также вирусы парагриппа. В сравнении с прошлым годом уровень заболеваемости ниже на 40%. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти 8 тысяч заболевших ОРВИ за неделю выявили в Алтайском крае

Жителей региона призывают пройти вакцинацию против гриппа (подробнее)